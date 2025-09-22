Araghchi: Makubaliano na IAEA yatapoteza uhalali iwapo 'snapback' itatekelezwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Waziri wa Mambo ya Nje Sayyid Abbas Araghchi, alipowasili New York kuhudhuria mkutano wa 80 wa Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa, alisema: "Tunahudhuria Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa kila mwaka na tumetumia jukwaa hili la kimataifa kuelezea misimamo yetu na kutetea haki za watu wa Iran. Mwaka huu, mkutano wa Mkutano Mkuu una sifa mbili: kwanza, ni maadhimisho ya miaka 80 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Mataifa, na muhimu zaidi, tunahudhuria Mkutano Mkuu baada ya shambulio na uchokozi wa utawala wa Kizayuni na Marekani dhidi ya nchi yetu. Kwa hiyo, umuhimu wa mwaka huu ni kuelezea misimamo halali ya watu wa Iran, iliyoonyeshwa katika siku kumi na mbili za ulinzi kutoka kwenye nafasi ya mamlaka na upinzani. Wakati huo huo, tunasisitiza juu ya asili ya amani ya mpango wa nyuklia wa Iran na kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kimsingi ni nchi inayopenda amani, lakini kama ilivyothibitishwa katika vita vya siku kumi na mbili, pia hujitetea kwa nguvu wakati wa vita."

Waziri wa Mambo ya Nje alisema: "Leo nitakuwa na mikutano mingi ya pande mbili na vikao, mojawapo ikiwa ni kuhudhuria mkutano wa Davos. Pia nitakuwa na mkutano na Bw. Grossi kuhusu hali ya hivi karibuni ya mpango wa nyuklia wa Iran, makubaliano ya ushirikiano kati ya Iran na IAEA, na mchakato unaoendelea wa 'snapback' katika Baraza la Usalama."

Aliendelea kukumbusha: "Katika mkutano na waandishi wa habari baada ya makubaliano na IAEA, nilisisitiza kwamba ikiwa 'snapback' hatimaye itatekelezwa, makubaliano na IAEA pia yatapoteza uhalali. Makubaliano ya ushirikiano na IAEA yalifanywa katika hali baada ya uchokozi, na ikiwa 'snapback' itatekelezwa, tutakabiliwa na hali mpya zaidi. Ikiwa hatua mbaya za nchi tatu za Ulaya katika Baraza la Usalama hatimaye zitatekelezwa, Iran itachukua hatua, na tutafikia tena hali mpya na IAEA. Leo tutazungumzia maelezo ya mambo haya."

Araghchi aliongeza: "Nitakutana na mawaziri wengi wa mambo ya nje wa Ulaya, na huu ni wakati ambapo pande pinzani zinapaswa kuamua kama zitachagua njia ya ushirikiano au makabiliano."

Alisisitiza: "Wameijaribu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika nyakati tofauti na wanajua kwamba hatujibu lugha ya shinikizo na vitisho, bali tu lugha ya heshima na utu, na ikiwa kuna suluhisho, ni suluhisho la kidiplomasia tu. Natumai katika mashauriano ya siku chache hizi, tunaweza kufikia hatua hiyo. Vinginevyo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itachukua hatua zinazopaswa."

Waziri wa Mambo ya Nje Sayyid Abbas Araghchi, akirejelea mikutano iliyopendekezwa na pande za Ulaya, alisema: "Nadhani hii ni fursa nzuri ya kufanya mashauriano ya mwisho kuhusu maendeleo yanayohusiana na 'snapback'. Kama tulivyosema mara nyingi, chaguo la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran daima limekuwa la kidiplomasia na linategemea suluhisho la amani."

Araghchi alielezea hali ya sasa kama matokeo ya Marekani kujiondoa kwenye JCPOA na kuongeza: "Iran imethibitisha kuwa inatafuta diplomasia na bado tuko tayari kufikia suluhisho la kidiplomasia, mradi maslahi ya taifa la Iran yanahakikishwa, wasiwasi wetu wa usalama unazingatiwa, na kwa kuzingatia mambo haya, tufikie makubaliano ya kidiplomasia."

Alibainisha: "Niko hapa kutumia fursa iliyobaki ya mashauriano ya kidiplomasia ili labda suluhisho lichaguliwe; vinginevyo, njia ya taifa la Iran iko wazi na tutaendelea na njia yetu. Hata hivyo, tunaamini kwamba maslahi ya kanda, mfumo wa kutoeneza nyuklia, na sheria za kimataifa zinahitaji suluhisho la kidiplomasia, na tuko tayari kabisa kwa hilo."