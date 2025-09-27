Araghchi: Iran kamwe haitakubali maelewano juu ya mamlaka, haki au usalama wake

Kwa mujibu wa ripoti kutoka Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), Seyyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, aliandika katika gazeti la Indonesia la "Jakarta Post" "katika kulaani hatua ya nchi tatu za Ulaya ya kuamilisha utaratibu wa snapback" yafuatayo: Hatua ya Troika ya Ulaya (Uingereza, Ufaransa na Ujerumani) ya kuamilisha utaratibu wa kurejesha vikwazo kiotomatiki (snapback) itasababisha uharibifu usioweza kurekebishwa kwa taswira na uaminifu wa kimataifa wa Ulaya; utaratibu ambao uliundwa ili kuadhibu kutotekelezwa kwa majukumu muhimu chini ya makubaliano ya nyuklia ya 2015, yaliyotiwa saini kati ya Iran, nchi tatu za Ulaya, Marekani, China na Urusi.

Kulingana na taarifa iliyochapishwa katika chaneli ya Telegram ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Araghchi aliongeza: Kama ilivyosisitizwa katika barua ya pamoja ya nchi tatu za Iran, China na Urusi, hatua ya nchi tatu za Ulaya ya kuamilisha utaratibu wa snapback haina msingi wa kisheria na inachukuliwa kuwa ni uharibifu kisiasa. Nchi ambazo hazitekelezi majukumu yao hazina haki ya kufurahia faida za makubaliano ambayo wao wenyewe wameyafifisha. Hakuna hatua inayoweza kupuuza mfululizo wa matukio ambayo yalisababisha Iran kuchukua hatua za kisheria za kulipa fidia chini ya makubaliano ya nyuklia.

Alisema: Ni Marekani, mwaka 2018, iliyovunja Azimio namba 2231 kwa kusitisha ushiriki wake katika Mpango Kamili wa Pamoja wa Utekelezaji (JCPOA) kwa upande mmoja, si Iran; hatua ya uharibifu ambayo ilikamilishwa na kutokuzingatia kwa Troika ya Ulaya majukumu yao chini ya JCPOA na kushirikiana na vikwazo haramu vya Marekani. Sasa, nchi hizi tatu, kwa kudai kwamba Iran inakataa mazungumzo, zinataka kurejeshwa kwa vikwazo vya Umoja wa Mataifa; nchi ambazo, kwa kuunga mkono mashambulizi haramu ya kijeshi ya Marekani mwezi Juni 2025 dhidi ya vituo vya nyuklia vya amani vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, vilivyo chini ya ulinzi wa sheria za kimataifa, zimezidi kuangazia jukumu lao katika kuwezesha matakwa ya kupindukia ya Washington; mashambulizi ambayo yalitokea kuelekea raundi ya sita ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani.

Troika ya Ulaya haitakuwa mshindi Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran aliendelea: Troika ya Ulaya, kwa kuanzisha mchezo huu, imeleta matokeo mengi mabaya kwa uaminifu na nafasi ya kimataifa ya Ulaya. Katika mchezo huu, nchi tatu za Ulaya sio tu hazitaibuka mshindi, bali pia zitatengwa kutoka kwa michakato ya diplomasia ya baadaye. Ikiwa fursa hii fupi ya kubadilisha mkondo itapotea, kutakuwa na matokeo mabaya makubwa kwa eneo la Asia Magharibi na mfumo wa kimataifa; matokeo ambayo, kwa kudhoofisha uadilifu na uaminifu wa makubaliano ya kimataifa, yatatikisa misingi ya usalama wa pamoja.

Araghchi alieleza: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa kujizuia sana, daima imeonyesha kwa ulimwengu ahadi yake ya kudumu ya kutatua masuala yanayohusiana na shughuli za nyuklia za amani kupitia diplomasia na mazungumzo na kufikia makubaliano mapya na ya haki; makubaliano ambayo, kwa heshima kamili kwa mamlaka ya kitaifa ya nchi na haki za taifa la Iran chini ya Mkataba wa Kuzuia Uenezaji wa Silaha za Nyuklia (NPT), yatashughulikia wasiwasi wote wa pande zote, ikiwa ni pamoja na vikwazo dhalimu ambavyo vinalenga maisha na ustawi wa taifa la Iran.

Alisema: Licha ya kukabiliwa na mashambulizi haramu na ya uhalifu kutoka kwa utawala wa Kizayuni na Marekani, Iran bado imara katika kudai haki zake zisizoweza kuondolewa za matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia kulingana na Mkataba wa Kuzuia Uenezaji wa Silaha za Nyuklia (NPT), na wakati huo huo imetangaza utayari wake wa kushiriki katika mazungumzo yenye kujenga na yenye maana kuhusu suala hili.

Mwanadiplomasia huyu mwandamizi wa Iran alieleza: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika hatua ya mwisho, ilisaini makubaliano mapya na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki (IAEA) mnamo Septemba 9, 2025; makubaliano yaliyofikiwa kupitia juhudi za upatanishi za Misri. Makubaliano ya hivi karibuni kati ya Iran na IAEA yanawakilisha sura nyingine katika daftari la juhudi za diplomasia za Iran za kutatua masuala yanayohusiana na shughuli za nyuklia za amani za Iran; makubaliano ambayo, kwa heshima kwa mamlaka ya kitaifa na kuhakikisha haki zisizoweza kuondolewa za Iran, yanaendeleza ushirikiano na Shirika ndani ya mfumo uliokubaliwa.

Araghchi alifafanua: Iran kamwe haitakubali maelewano juu ya mamlaka, haki au usalama wake. Kwa hivyo, makubaliano haya yatatekelezwa kwa kufuata sheria ya "Kulazimisha Serikali Kusitisha Ushirikiano na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki" iliyopitishwa na Bunge la Kiislamu la Iran na ndani ya mfumo wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa la Iran, na yatakuwa halali mradi tu hakuna hatua yoyote ya uadui itakayochukuliwa dhidi ya Iran, ikiwa ni pamoja na kurejeshwa kwa maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa yaliyokuwa yamefutwa; vinginevyo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itazingatia hatua za vitendo kuwa zimefikia mwisho.

Aliongeza: Ikumbukwe kwamba sheria ya "Kulazimisha Serikali Kusitisha Ushirikiano na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki" ilipitishwa na Bunge la Kiislamu la Iran mnamo Juni 25, 2025, na baada ya kuthibitishwa na Baraza la Walinzi, ilitangazwa na Masoud Pezeshkian, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran; sheria ambayo ilipitishwa kujibu mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya vituo vya nyuklia vya amani vya Iran na kwa lengo la kulinda maslahi ya kitaifa na usalama wa vituo vya nyuklia vya nchi.

Kusisitiza umuhimu wa umoja wa nchi za Kiislamu katika mapambano ya pande zote dhidi ya Israeli Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran alisema: Mwishowe, huku tukithamini msimamo imara na upinzani wa serikali na taifa la Indonesia katika kuunga mkono watu wanaodhulumiwa wa Palestina na kulaani kwa uthabiti na haraka vitendo vya uchokozi vya utawala wa Kizayuni dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na nchi zingine za eneo, tunasisitiza tena umuhimu wa umoja wa nchi za Kiislamu katika mapambano ya pande zote dhidi ya Israeli, kupinga viwango viwili vya kimataifa na kurekebisha miundo ya kimataifa yenye kasoro.

Araghchi alieleza: Kutochukua hatua kwa taasisi za kimataifa za pande nyingi mbele ya ukiukwaji wa wazi na wa mara kwa mara wa sheria za kimataifa na utawala wa Kizayuni kumeharibu uaminifu wa sheria na kanuni za msingi za sheria za kimataifa na kumesababisha kupanuka kwa wigo wa uhalifu wa utawala huu katika eneo la Asia Magharibi. Mashambulizi ya hivi karibuni ya utawala wa Kizayuni wa Israeli dhidi ya nchi tano za Kiarabu – Palestina, Lebanon, Syria, Qatar na Yemen – yameonyesha tena asili ya kinyama na uchokozi ya utawala wa Kizayuni katika kutekeleza ndoto yake ya muda mrefu ya kuteka maeneo yote yaliyopo kati ya mito miwili ya Nile na Euphrates; ndoto ambayo iliwekwa rasmi na hadharani katika mfumo wa mpango wa "Israeli Kuu" na Benjamin Netanyahu, mhalifu mkubwa wa vita wa karne hii, na inatishia vibaya mamlaka ya nchi zingine za Kiislamu katika eneo la Asia Magharibi.