Kusainiwa kwa Makubaliano ya Dola Bilioni 25 Kati ya Iran na Urusi kwa Ajili ya Ujenzi wa Vituo 4 Vipya vya Nyuklia

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), makubaliano ya utekelezaji wa ujenzi na uanzishaji wa vitengo vinne vya kituo cha nyuklia vya kizazi cha tatu na vya kisasa, vyenye thamani ya dola bilioni 25, yalisainiwa huko Sirik, Hormozgan, kati ya kampuni ya Iran Hormoz na kampuni ya Rosatom Project.

Behrouz Kamalvandi, Msemaji wa Shirika la Nishati ya Atomiki la Iran (AEOI), mapema, akirejelea safari ya Mohammad Eslami, Mkuu wa shirika hilo, kwenda Moscow, alisema: Jukwaa la Global Atom, lililofanyika kuadhimisha miaka themanini ya shughuli za atomiki za Urusi, lilikuwa fursa kwa Mhandisi Eslami na ujumbe wake kutembelea viwanda mbalimbali vya atomiki vya Urusi, ambapo mazungumzo na makubaliano yalifanyika, hasa katika uwanja wa ujenzi wa vituo vikubwa zaidi kuliko Bushehr, vyenye uwezo wa megawati 1200, ambayo kwa jumla yanajumuisha vitengo vinne vyenye uwezo wa jumla wa takriban megawati elfu tano kusini mwa nchi.

Ziara ya Timu kutoka Urusi nchini Iran Kamalvandi alisema: Suala la mitambo midogo ya nyuklia (SMRs) pia ni la umuhimu wa juu, kwa sababu mustakabali wa dunia unaelekea kwenye vituo kama hivyo. Mitambo hii ni ya modular na ina uwezo wa kuzalishwa kwa wingi. Tunaweza kupata sehemu muhimu ya teknolojia ya ujenzi wake kutoka Urusi. Katika muktadha huu, hati ya makubaliano (MoU) ilisainiwa, na timu kutoka Urusi imepangwa kusafiri kwenda Iran kwa ajili ya ufuatiliaji zaidi.

Alieleza wazi: Kwa ujumla, ziara hii ilikuwa yenye mafanikio makubwa na itaweka msingi wa upanuzi zaidi wa ushirikiano katika ujenzi wa vituo vikubwa na vidogo vya nyuklia, pamoja na maendeleo ya matawi mengine ya kisayansi yanayohusiana na tasnia ya nyuklia, ikiwa ni pamoja na muunganisho wa nyuklia (fusion) na uzalishaji wa radiopharmaceuticals. Inshallah, katika siku zijazo, uhusiano kati ya nchi hizo mbili katika eneo hili utapanuka zaidi.

Pia, Mohammad Eslami, Mkuu wa Shirika la Nishati ya Atomiki la Iran, na Sergei Tisilyov, Waziri wa Nishati wa Urusi, walikutana na kujadili maendeleo ya mwingiliano, hasa katika nyanja za nishati ya atomiki na uchumi.

Katika mkutano huo, masuala kama vile kutoa rasilimali na kuendeleza miradi ya pamoja, hasa katika uwanja wa nishati ya atomiki, yalizungumzwa.

Eslami pia alisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimkakati katika mkutano huu, na Tisilyov alitoa ripoti kwa Mkuu wa AEOI kuhusu hali ya hivi karibuni ya shughuli za Tume ya Pamoja.