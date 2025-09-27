Ndoto Chafu ya Mzayuni ya Kuiangamiza Harakati ya Muqawama Haitatimia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) limetoa taarifa kwa mnasaba wa kumbukumbu ya kuuawa shahidi kwa viongozi wa Harakati ya Muqawama wa Kiislamu wa Lebanon na Brigedia Jenerali Pasdar Abbas Nilfouroshan, likisisitiza kushikamana na misingi na malengo ya Muqawama na uaminifu kwa damu ya mashahidi.

Taarifa ya kimkakati ya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu kwa mnasaba wa kumbukumbu ya kuuawa shahidi kwa viongozi wa Harakati ya Muqawama wa Kiislamu wa Lebanon na Brigedia Jenerali Pasdar Abbas Nilfouroshan ni kama ifuatavyo:

Bismillahir Rahmanir Rahim

Katika kuelekea kumbukumbu ya kuuawa shahidi kwa viongozi wa Harakati ya Muqawama wa Kiislamu wa Lebanon, Hujjat al-Islam wal-Muslimin Sayyid Hassan Nasrallah na Hujjat al-Islam wal-Muslimin Sayyid Hashem Safieddine, makamanda wakuu na maafisa wa Hizbullah kama Haj Abdul Monem Karaki (Haj Abulfadhl), kamanda wa Fronti ya Kusini ya Lebanon, Haj Samir Dib (Haj Jihad), Mkuu wa Ofisi ya Shahidi Nasrallah, Haj Ibrahim Jazini (Haj Nabil), Afisa Usalama wa Shahidi Nasrallah, na makamanda wengine wakuu na maafisa wa Hizbullah, pamoja na Jenerali mtukufu wa Jeshi la Uislamu na mshauri mkuu wa kijeshi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Pasdar Abbas Nilfouroshan, katika uhalifu wa shambulio la kigaidi la utawala mbaya na wa kishetani wa Kizayuni dhidi ya Dahiya ya Beirut; Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, likitoa salamu za rambirambi na pongezi kwa Shahada kwa Kiongozi Muadhamu na Amiri Jeshi Mkuu, Imam Khamenei (Allah amueke salama), familia tukufu za mashahidi, vikosi vya Muqawama, na mataifa ya eneo, huku likisisitiza kushikamana na misingi na malengo ya Muqawama na uaminifu kwa damu ya mashahidi, linatangaza mambo yafuatayo ya kimkakati kwa Uummah wa Kiislamu, hasa kwa taifa tukufu la Iran:

Usalama na heshima ya Uummah wa Kiislamu ni matunda ya kujitolea na Muqawama Usalama na heshima ya leo ya Uummah wa Kiislamu na nchi za eneo havitokani na maelewano ya kisiasa na kutishwa na vita vya kisaikolojia na vita vya kiakili vya maadui wa Uislamu na Qur'an, bali ni kwa sababu ya kujitolea na ujasiri wa Mujahidin waumini na wapiganaji wa Muqawama katika medani ngumu za mapambano; kuanzia kupambana na fitna ya Daesh (ISIS) hadi kutetea dhidi ya uvamizi na uchokozi wa Uzayuni. Hakika, damu ya mashahidi hawa ni dhamana ya kudumu kwa usalama na mtaji wa kimkakati wa mataifa ya eneo kwa ajili ya kudumisha utulivu na utambulisho wa Kiislamu. Muqawama; ndio njia pekee ya kiakili ya kukabiliana na ubeberu Uzoefu wa kihistoria na ukweli wa medani unaonyesha kuwa Muqawama hai na wenye akili ndio chaguo pekee lenye ufanisi na la kiakili kwa serikali na mataifa ya eneo dhidi ya upanuzi wa ubeberu wa kimataifa na Uzayuni. Na bila shaka, kujiondoa au kutegemea mifumo iliyowekwa kwa nguvu na maelewano ya aibu kutaishia tu katika kuongezeka kwa ujasiri na vitisho vya adui na kuwaletea mataifa aibu. Kutoshindwa kwa utamaduni wa Muqawama Kuongezeka kwa uhalifu na mashambulizi yaliyoshindwa ya utawala katili wa Kizayuni dhidi ya Gaza kunaonyesha uthabiti na kutoshindwa kwa Fronti ya Muqawama na udhaifu wa utawala huu mnyonya damu katika kuzima miali ya Muqawama. Muqawama si taasisi inayoweza kuvunjwa katika michakato ya kisiasa na kiusalama, bali ni utambulisho, fikra, na utamaduni ulio hai na wenye mizizi katika imani za mataifa ya eneo, ambao unazidi kuongezeka kwa kina na nguvu siku baada ya siku. Viongozi Mashahidi; Wanafunzi wa shule ya Maimamu wa Mapinduzi Sayyid Hassan Nasrallah na Sayyid Hashem Safieddine walikuwa wanafunzi wawili bora wa shule ya Imam Khomeini (r.a) na Kiongozi Muadhamu wa Mapinduzi ya Kiislamu (Allah amueke salama), ambao kwa imani, akili, busara, na ujasiri usio na kifani, waliifanya Fronti ya Muqawama kuwa ishara ya heshima ya Uummah wa Kiislamu na nguvu ya kimkakati katika ngazi ya kikanda na kimataifa. Uongozi Imara wa Sheikh Naim Qassem IRGC, huku ikiheshimu misimamo ya kimsingi na jukumu la kimkakati la Hujjat al-Islam wal-Muslimin Sheikh Naim Qassem, mrithi mwema na anayestahili wa viongozi mashahidi wa Hizbullah ya Lebanon, inatangaza msaada wake kamili kwa uongozi wake shujaa na wenye elimu na juhudi za Mujahidin wa Hizbullah za kulinda usalama wa Lebanon na kuendeleza mstari wa Muqawama. Kufeli kwa Miradi ya Amerika na Uzayuni Ndoto chafu na mipango mibaya ya mirengo ya Kizayuni na Marekani ya kudhoofisha au kuangamiza Muqawama imekumbana na kufeli mara kwa mara, na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, hata safari hii haitaleta matunda yoyote kwa maadui isipokuwa fedheha na aibu. Kinyume na matakwa mabaya ya kambi ya adui, Muqawama leo haujadhoofishwa tu, bali mng'ao na ustawi wake kama kipengele kinachounda usawa katika eneo utaonekana wazi zaidi. Dhamira ya IRGC katika kuimarisha na kuunga mkono Muqawama Katika hali ya sasa hatari na nyeti, IRGC inaendelea kuweka katika ajenda yake kuunga mkono na kuimarisha Muqawama katika jiografia ya eneo na inaona kuendelea kwa njia hii hadi kuondolewa kabisa kwa uvamizi na kukombolewa kwa Quds Tukufu kuwa ni dhamira ya Mungu, ya kitaifa, na isiyoweza kusimamishwa.

Mwisho, inasisitizwa kwamba kuuawa shahidi kwa viongozi wa Muqawama ni hatua muhimu katika njia ya mwamko wa Kiislamu na kuimarisha fronti ya kupinga Uzayuni, na mataifa yote ya eneo, kwa kudumisha uelewa, mshikamano, na kuendeleza njia ya Muqawama, yanapaswa kutekeleza dhamira yao ya kihistoria; mustakabali wa eneo ni wa utashi wa mataifa, na utashi wa mataifa unategemea kushindwa kwa maadui na kufikiwa kwa ushindi wa mwisho wa Muqawama.