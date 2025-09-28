Venezuela Yaeleza Mshikamano na Iran Kutoka Jukwaa la Umoja wa Mataifa

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu Al Jazeera, Iván Eduardo Gil Pinto, Waziri wa Mambo ya Nje wa Venezuela, kama mwakilishi wa nchi yake katika Umoja wa Mataifa, alisema, akijibu misimamo ya Marekani ya kutaka vita, kwamba Marekani inakiuka sheria za kimataifa kwa kuanzisha vita dhidi ya Venezuela na mamlaka yake.

Aliendelea kusema kwamba nchi yake ina haki kamili ya kujilinda na kudumisha usalama katika eneo la Karibea na Amerika Kusini.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Venezuela alisisitiza: “Tunathibitisha tena ahadi yetu ya kujenga ulimwengu ambao hauna utawala au udhibiti wa nchi maalum na ambapo sheria pekee ndiyo inatawala.”

Aliendelea kurejelea maendeleo ya Palestina na kusisitiza: “Tunathamini mapambano ya watu wa Palestina na tunataka kukomeshwa kwa uvamizi wa Israel.”

Gil Pinto pia alirejelea mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran katika vita vilivyolazimishwa vya siku 12 na akasema: “Tunahuisha mshikamano wetu na nchi ya Iran na tunakataa uvamizi dhidi yake.”

Akizungumzia juhudi za Marekani za kutaka kudhibiti Umoja wa Mataifa, afisa huyo wa Venezuela alisema kuwa “Unazi leo unajaribu kuufanya Umoja wa Mataifa ushindwe, wakati sisi tunajitahidi kuunga mkono na kuuendeleza.”