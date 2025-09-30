Shahada ya Sayyid Hassan Nasrallah Imeongeza Msaada wa Wananchi kwa Hizbullah

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (a.s.) - Abna, Ayatullah Sayyid Sajid Ali Naqvi, Mwenyekiti wa Baraza la Maulamaa wa Kishia nchini Pakistan, katika maadhimisho ya mwaka wa kwanza wa shahidi Sayyid Hassan Nasrallah, alisema: Shahidi Hassan Nasrallah alikuwa Mujahid mkuu katika zama zake, na kwa shahada yake, uungwaji mkono na msaada wa wananchi kwa Hizbullah umeongezeka.

Aliongeza: "Harakati ya ukombozi wa Quds na harakati za muqawama wa Kiislamu zimeimarishwa, na matokeo yake, nguvu za kiimla zimekabiliwa na fedheha na kushindwa."

Ayatullah Sajid Naqvi alisisitiza: "Shahada na kujitolea kusiko na kifani kwa shahidi huyu kumejipatia hadhi maalum katika ngazi ya kimataifa na kumesababisha mabadiliko makubwa kote ulimwenguni, hasa katika eneo hili."

Mwenyekiti wa Baraza la Maulamaa wa Kishia nchini Pakistan aliendelea: "Hali ya sasa ni mbaya sana, na ukweli wa uwanjani unaonyesha kuwa sababu ya ukatili huu kwa hakika ni nguvu za kiimla. Utawala wa Kizayuni unafanya kazi chini ya msaada na usimamizi wa nguvu za kiimla kwa kutumia kila aina ya rasilimali, bajeti, silaha za kisasa, teknolojia, taarifa za kijasusi, na mipango. Kupitia msaada huu, utawala huu haramu umesababisha uharibifu na mauaji huko Gaza, pamoja na Lebanon, kwa miaka miwili, na katika hali kama hiyo, jamii ya kibinadamu inapaswa kujitahidi kudhibiti ukatili na uhalifu huu."

Alisema: "Pakistan ina uwezo na ushawishi wa kutosha, kupitia diplomasia yenye nguvu na ushawishi wenye nguvu, kuongeza shinikizo kwa nguvu za kiimla ili kukomesha uchokozi na ghasia huko Gaza, Palestina, na Lebanon, na hata kuzuia kutokea kwa Vita vya Tatu vya Dunia."

Ayatullah Sajid Naqvi pia alisisitiza umuhimu wa kuongeza misaada ya kibinadamu kwa watu wanaodhulumiwa wa Gaza, Palestina, na Lebanon.

Mwishowe, huku akiheshimu kujitolea kwa shahidi Sayyid Hassan Nasrallah na wenzake, alielezea matumaini yake kwamba Mwenyezi Mungu atawapa Mujahideen wa Hizbullah mafanikio na ujasiri wa kuendelea na njia yao hadi kukamilisha utume wao.