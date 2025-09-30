Ujumbe wa Rambirambi kutoka kwa Kiongozi Muadhamu kwa Ayatullah Sistani kufuatia kifo cha mke wake mtukufu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahl-ul-Bayt (a.s.) - Abna, Kufuatia kifo cha mke mtukufu wa Ayatullah al-Udhma Sayyid Ali Sistani, Kiongozi Muadhamu, Hadhrat Ayatullah al-Udhma Khamenei, alitoa rambirambi zake kwa Marja' huyu mkuu kupitia ujumbe.

Ujumbe kamili wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu ni kama ifuatavyo:

Bismillahir Rahmanir Rahim (Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu)

Hadhrat Ayatullah Sayyid Ali Sistani (Damat Barakatuh - Baraka zake zizidi)

Natoa rambirambi zangu kwa ajili ya kifo cha mke wako mtukufu na ninamuomba Mwenyezi Mungu amrehemu na amsamehe.

Sayyid Ali Khamenei | 7 Mehr 1404