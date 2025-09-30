Uingereza Yaweka Vikwazo kwa Wizara za Mafuta na Nishati za Iran / Vikwazo Vipya vya London dhidi ya Watu na Taasisi 71 za Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (a.s.) - Abna, Wizara ya Hazina ya Uingereza imetangaza kuwa imeweka seti mpya ya vikwazo dhidi ya Iran. Vikwazo hivi vinajumuisha watu 9 na taasisi 62 za Iran, ikiwemo Wizara ya Mafuta na Wizara ya Nishati.

Taarifa ya Wizara ya Hazina ya Uingereza inasema kuwa majina 71 mapya yameongezwa kwenye orodha ya vikwazo vinavyohusiana na mpango wa nyuklia wa Iran, na mali zao zitafungwa. Watu na taasisi hizi wanashutumiwa kwa kushiriki katika kuenea au kuendelezwa kwa silaha za nyuklia nchini Iran, au shughuli, ikiwa ni pamoja na uundaji wa mifumo ya kurushia silaha za nyuklia, ambazo zinaweza kusababisha malengo hayo.

Miongoni mwa watu waliofungiwa vikwazo, majina kama Reza Aqazadeh, Mkuu wa zamani wa Shirika la Nishati ya Atomiki la Iran (1997–2009), Majid Namjoo, mwanachama wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa na Waziri wa zamani wa Nishati, na Ali Akbar Salehi, Mkuu wa zamani wa Shirika la Nishati ya Atomiki la Iran, yanaonekana.

Wakati huo huo, Umoja wa Ulaya pia ulitangaza kurudisha tena vikwazo vya kina dhidi ya Iran. Vikwazo hivi vilifuatia kurejeshwa kwa vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Tehran; hatua iliyochukuliwa kufuatia uanzishaji wa Utaratibu wa Kurejesha Vikwazo (Snapback Mechanism) na nchi tatu za Ulaya (Ufaransa, Ujerumani na Uingereza).

Mbali na vikwazo vya Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya umeanzisha hatua kali za kifedha, ikiwa ni pamoja na kufunga mali za Benki Kuu ya Iran na kupiga marufuku ushirikiano katika nyanja za shughuli za nyuklia na makombora ya balistiki.