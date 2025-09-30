Uturuki Yatangaza Kurudi kwa Zaidi ya Nusu Milioni ya Wasyria Baada ya Kuanguka kwa Serikali ya Bashar al-Assad

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (a.s.) - Abna, Ali Yerlikaya, Waziri wa Mambo ya Ndani wa Uturuki, alitangaza kuwa tangu kuanguka kwa serikali ya Bashar al-Assad mnamo Desemba 8 mwaka jana, wakimbizi 509,387 wa Syria wamerudi nchini kwao kutoka Uturuki.

Waziri wa Mambo ya Ndani wa Uturuki aliandika katika ujumbe kwenye jukwaa la "İn Sosial": "Kama vile Uturuki ilivyosimama pamoja na ndugu zake wa Syria zamani, leo pia inawaunga mkono katika njia yao ya kurudi kwa hiari."

Kulingana naye, jumla ya Wasyria ambao wamerudi nchini kwao kutoka Uturuki tangu mwaka 2016 imefikia watu milioni 1 na laki 249 elfu na 390.

Yerlikaya aliongeza: "Nchi yetu, chini ya uongozi wa Recep Tayyip Erdoğan, imefanya usimamizi mzuri katika eneo la uhamiaji, na kwa kutegemea uzoefu wake wa kihistoria, mtazamo wa kibinadamu, na maono ya busara, imetoa mfano wa kimataifa."

Waziri wa Mambo ya Ndani wa Uturuki alichapisha ujumbe huu pamoja na video inayoonyesha matukio ya Wasyria wakirudi nchini kwao.