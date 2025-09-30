Kuongezeka kwa Gharama za Kijeshi Kwapelekea Nakisi ya Bajeti ya Israel Kufikia Rekodi Mpya

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (a.s.) - Abna, Israel inakabiliwa na mzozo mkubwa wa kiuchumi, ambao umezidishwa na vita vya miaka miwili dhidi ya Gaza.

Kulingana na ripoti ya Reuters, Bunge la Israel (Knesset) hatimaye liliidhinisha kuongeza kiwango cha juu cha nakisi ya bajeti ya 2025 hadi 5.2% ya Pato la Taifa (GDP), takwimu ambayo inazidi 4.9% ya awali.

Uamuzi huu unatokana na hitaji la kufadhili Shekeli Bilioni 31 (takriban Dola Bilioni 9.35) za gharama za ziada za kijeshi za utawala wa Kizayuni, ambapo Shekeli Bilioni 29 zimetengwa moja kwa moja kwa sekta ya usalama ya utawala huo.

Kulingana na gazeti la "Calcalist", ongezeko hili la matumizi litalazimu serikali ya Israel kupunguza bajeti za wizara kwa 3.35% kuanzia mwaka ujao. Pia, takriban Shekeli milioni 481 (Dola milioni 145) zitapunguzwa kutoka kwa mikopo ya shule za kidini (Yeshivas).

Wakati vyama vya muungano wa Israel vilikuwa na tofauti za maoni kuhusu suala hili, wabunge 55 walipiga kura kuunga mkono kuongezwa kwa kiwango cha juu cha nakisi, na 50 walipinga. Chama cha "Yahadut HaTorah" kilitangaza upinzani wake, lakini chama cha Shas kiliunga mkono mpango huo kikisema kuwa kiasi hicho kitatumika kwa mahitaji muhimu kama vile kununua risasi na kulipa mishahara ya askari wa akiba.

Kwa upande mwingine, Benki Kuu ya Israel kwa mkutano wa kumi na nne mfululizo ilishikilia kiwango cha riba cha msingi katika 4.5% na kutangaza kuwa haina haraka ya kubadili sera ya fedha, licha ya kupungua kwa mfumuko wa bei hadi 2.9% mwezi Agosti (kutoka 3.1% mwezi Julai). Uchumi wa Israel ulikabiliwa na kushuka kwa 4% katika robo ya pili ya 2025, na dalili za mdororo bado ni dhahiri.

Wakati huo huo, kutokuwa na uhakika juu ya bajeti ya 2026 ya utawala wa Kizayuni na vitisho vya vyama vya siasa kali za mrengo wa kulia kujiondoa kwenye muungano kumezidi kufanya mtazamo wa kisiasa wa utawala huo kuwa hafifu. Wachambuzi wanaamini kuendelea kwa hali hii kunaweza kusababisha uchaguzi wa mapema mnamo Juni 2026.