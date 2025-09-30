Israel Yaomba Msamaha kwa Qatar / Netanyahu Asema Shambulio ni 'Ukiukaji Usio wa Makusudi'

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (a.s.) - Abna, serikali ya Israel iliomba msamaha rasmi na kwa njia ya simu kwa serikali ya Qatar kwa shambulio la makombora katika moja ya vitongoji vya makazi vya Doha. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Kiarabu, Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, huku akitoa msamaha huo, aliahidi kwamba hatua kama hiyo haitarudiwa katika siku zijazo.

Kulingana na ripoti, shambulio la makombora la Israel lilitokea katika eneo la makazi huko Doha, na kusababisha uharibifu kwa wakazi wake. Kufuatia uchunguzi wa serikali ya Qatar, Israel ilikubali kwamba shambulio hilo lilikuwa "lisilo la makusudi" na ikasema kwamba hawakuwa na lengo maalum akilini.

Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel iliwasiliana na maafisa wa Qatar ili kurekebisha suala hili na wakati huo huo ilisisitiza kwamba "masuala ya usalama na ujasusi" yanaweza kusababisha makosa, lakini hatua zitachukuliwa ili kuzuia kujirudia kwake baadaye.

Mitikio na Matokeo

Msamaha huu ulitolewa katika hali ambayo mahusiano ya kikanda katika miezi ya hivi karibuni yameambatana na mivutano na migogoro mingi.

Qatar, kama moja ya nchi zenye ushawishi katika siasa za Mashariki ya Kati na msuluhishi katika baadhi ya masuala, hapo awali imekuwa na jukumu nyeti katika mwingiliano kati ya utawala wa Kizayuni na nchi zingine za kanda.

Baadhi ya wachambuzi wanaamini kwamba hatua hii ya Israel ni jaribio la kupunguza shinikizo la kidiplomasia na kudhibiti mivutano inayoweza kuenea kwa nchi zingine katika kanda.

Kinyume chake, vikundi na harakati za muqawama vimeona msamaha huu kama ishara ya udhaifu na shinikizo la kikanda, na vimeonya kwamba kitendo hiki ni jaribio la kupotosha maoni ya umma.