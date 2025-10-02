Hizbullah: Kutupokonya Silaha ni Kutupokonya Roho Yetu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - Hassan Ezzedine Ali, mjumbe wa kambi ya Uaminifu kwa Muqawama nchini Lebanon, alisema katika hafla katika mji wa Sour (Tire): "Marekani leo inataka kutawala ulimwengu na kuwalazimisha watu kuchagua moja ya chaguzi hizi mbili: ama vita au kujisalimisha na rasilimali zao kuporwa, kwa hivyo inatumia mantiki ya nguvu."

Aliongeza: "Leo, tukizingatia matukio tunayoyaona huko Palestina na Gaza, tunajiona tuko mbele ya sheria ya msituni, ambayo nyuma yake kuna Marekani na utawala wa Kizayuni, kwa hivyo hatuwezi kujisalimisha kwa adui au kuinua bendera nyeupe."

Mjumbe wa kambi ya Uaminifu kwa Muqawama aliendelea: "Kutupokonya silaha ni kutupokonya roho yetu, na roho inaweza kuondolewa tu na Yule aliyeiumba, yaani Mwenyezi Mungu Mtukufu. Hatutainua bendera ya kujisalimisha na hatutaruhusu nchi hii, ambayo imemwagiliwa maji kwa damu ya mashahidi, kuwa chini ya ulinzi wa Marekani au kugeuka kuwa makazi ya Kizayuni."

Ezzedine alifafanua: "Wale wanaoisema vibaya Hizbullah wanalenga kugawa Lebanon na kuzuia maendeleo yake."

Alielezea vipaumbele vya Hizbullah kuwa ni kusitisha uvamizi wa Israel dhidi ya Lebanon, ukombozi wa wafungwa wa Lebanon, kuondoka kwa adui wa Kizayuni kutoka maeneo yaliyokaliwa ya nchi hiyo, na kuanza kwa ujenzi mpya.