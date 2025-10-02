Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Hizbullah: Muqawama Hauataruhusu Lebanon Kurudi Katika Enzi ya Udhaifu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - Sheikh Ali Daamoush, Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Hizbullah, katika hotuba yake katika sherehe iliyoandaliwa na wajumbe wa wanawake wa Hizbullah katika Jumba la Sayyed al-Shuhada (a.s.) huko Dahieh ya Kusini mwa Beirut, alisisitiza: "Muqawama utaendelea katika njia yake kwa azma na nguvu, unaamini katika ushindi wa Mwenyezi Mungu, na una uhakika wa usahihi wa maamuzi yake."

Akisisitiza jukumu muhimu la Muqawama katika ulinzi wa Lebanon, alifafanua: "Silaha ya Muqawama ni sehemu isiyoweza kutenganishwa ya kuhifadhi uhai wa nchi na haitakabidhiwa chini ya hali yoyote ile.

Daamoush pia alionya juu ya juhudi za pamoja za Marekani na utawala wa Kizayuni za kuigeuza jeshi la Lebanon kuwa chombo cha kupambana na Muqawama na alitoa wito wa kuzima mipango hiyo.

Akieleza kuwa Muqawama, licha ya kujitolea kwingi, bado unaendelea kujijenga upya, kujiimarisha, na kuongeza utayari wake, alisisitiza kuwa mauaji ya makamanda hayatadhoofisha tu azma ya Muqawama, bali yatasukuma zaidi azimio na uthabiti wa waungaji mkono wake.