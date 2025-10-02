Colombia Yaifukuza Misheni ya Kidiplomasia ya Utawala wa Kizayuni Kutokana na Kukamata "Meli za Al-Sumud"

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - Gustavo Petro, Rais wa Colombia, alitangaza kuwa ametoa amri ya kuwafukuza wanachama wote waliosalia wa misheni ya kidiplomasia ya utawala wa Kizayuni nchini humo.

Kulingana na Al Jazeera, uamuzi huu wa Rais wa Colombia ulifanywa kufuatia uhalifu wa kimataifa uliofanywa na vikosi vya Israel kwa kukamata Meli za Al-Sumud zilizokuwa zikibeba misaada ya kibinadamu kwa Ukanda wa Gaza.

Petro, ambaye amekuwa madarakani tangu 2022, alisisitiza: "Israel imewakamata raia wawili wanawake wa Colombia miongoni mwa wanaharakati wa Meli za Al-Sumud wakati walipokuwa wakisafiri katika maji ya kimataifa."

Katika taarifa yake, Petro, huku akitaka kuachiliwa mara moja na bila kuchelewa kwa raia hao wa Colombia, alisisitiza kukataa kitendo chochote kinachodhuru afya ya mwili, uhuru, au haki za binadamu za raia wa Colombia nje ya nchi, na wakati huo huo alitangaza: Pia atafuta mkataba wa biashara huria na Israel.

Shirika la Habari la Ufaransa (AFP) likinukuu chanzo cha Colombia lilitangaza kuwa, kabla ya uamuzi huu, ni wanadiplomasia wanne tu wa Israeli waliobaki Bogotá baada ya Colombia kukata uhusiano wa kidiplomasia na Tel Aviv mwaka jana (2024).

Colombia ilikata uhusiano wa kidiplomasia na Israel mwaka 2024 kutokana na vita katika Ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Tel Aviv bado ilikuwa imedumisha uwakilishi wa kibalozi na wafanyakazi 40 katika nchi hiyo ya Amerika Kusini, ambapo watu wanne kati yao walikuwa Waisraeli na walikuwa na hadhi ya kidiplomasia.

Inafaa kutajwa kuwa Jeshi la Wanamaji la Israel lilizikamata meli kadhaa za Meli za Al-Sumud ambazo zilikuwa zikikaribia Ukanda wa Gaza usiku wa kuamkia leo.