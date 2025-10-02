Serikali ya Uhispania: Faida za Kampuni Hazipaswi Kuchafuliwa kwa Damu ya Wapalestina

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - Serikali ya Uhispania imetangaza kuwa inapanga kuanzisha uchunguzi kuhusu kampuni zinazotangaza au kuuza bidhaa na huduma zinazotoka Israel nchini humo.

Uamuzi huu umefanywa kufuatia kupitishwa kwa amri ya serikali wiki iliyopita. Wizara ya Masuala ya Watumiaji ya Uhispania ilisema katika taarifa kwamba amri hiyo ni sehemu ya hatua kubwa zaidi, ambazo pia zinajumuisha kupiga marufuku usafirishaji wa silaha kwa Israel. Hatua hizi zimeundwa kwa lengo la kukomesha kile ambacho Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sánchez amekiita "mauaji ya halaiki huko Gaza".

Pablo Bustinduy, Waziri wa Masuala ya Watumiaji wa Uhispania, alisema hapo awali kuwa ofisi yake itatumia "rasilimali zote muhimu" kuhakikisha kuwa hakuna kampuni yoyote nchini Uhispania inayofaidika na uvamizi wa Israel.

Miongoni mwa hatua hizi, Kurugenzi Kuu ya Masuala ya Watumiaji imepewa jukumu la kufanya uchunguzi dhidi ya kampuni zinazofaidika na shughuli za kibiashara katika maeneo yanayokaliwa. Hatua hii inalingana na mapendekezo ya Francesca Albanese, Ripota Maalum wa Umoja wa Mataifa, ambaye alizungumzia suala hili katika ripoti yake ya Julai 2025 yenye kichwa cha habari "Akaunti za Faida na Hasara Zilizochafuliwa kwa Damu ya Watu wa Palestina".

Bustinduy alisisitiza: «Tutahakikisha kwamba akaunti za kifedha za kampuni yoyote nchini Uhispania hazijachafuliwa na damu ya watu wa Palestina», na kuongeza kuwa kampuni lazima ziache shughuli zozote zinazohusiana na uvamizi wa Israel, iwe moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja.

Umoja wa Mataifa pia ulitoa sasisho jipya Ijumaa iliyopita la hifadhidata ya kampuni zinazofanya kazi katika makazi ya Israeli huko Ukingo wa Magharibi unaokaliwa. Katika orodha hii, kampuni 158 kutoka nchi 11 zimeorodheshwa, ambazo shughuli zao zimeleta wasiwasi juu ya haki za binadamu.

Kati ya kampuni hizi, 138 ni za Israeli na 20 ni za kigeni. Uhispania, ikiwa na kampuni nne zinazofanya kazi katika sekta ya miundombinu, inachukuliwa kuwa nchi ya pili isiyo ya Israeli kwenye orodha hiyo, baada ya Marekani (kampuni sita).

Uhispania inachukuliwa kuwa mmoja wa wakosoaji wakali zaidi wa mashambulio ya utawala wa Israel dhidi ya Ukanda wa Gaza barani Ulaya; mashambulio ambayo yamesababisha mashahidi zaidi ya 66,000 hadi sasa.