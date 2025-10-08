Haaretz: Israeli Imetengwa na Iko Karibu Kufa

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu shirika la habari la Shahab, gazeti la Kiebrania la Haaretz lilisema kuwa utawala wa Kizayuni, baada ya miaka miwili ya vita huko Gaza vilivyofanywa bila malengo maalum, umegubikwa na kutengwa na uko katika hali ya kufa.

Bila kutaja uvamizi wa mara kwa mara wa utawala wa Kizayuni dhidi ya watu wa Palestina na Msikiti wa Al-Aqsa, ambao ulizua hasira ya umma na kusababisha operesheni ya 'Kimbunga cha Al-Aqsa', gazeti hilo lilidai kwamba shambulio la Hamas la Oktoba 7, 2023, lilikuwa uvunjaji mkubwa zaidi wa usalama katika historia ya utawala wa Kizayuni, huku Tel Aviv ikiendelea na mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina katika moja ya majanga mabaya zaidi ya kibinadamu duniani.

Kulingana na gazeti hilo, Netanyahu ndiye mhusika mkuu wa janga hili, ingawa hajajitwalia jukumu wala kuomba msamaha.

Kulingana na ripoti hiyo, baada ya miaka miwili ya vita huko Gaza, hakuna malengo wala mafanikio, wafungwa wa Israeli bado wako Gaza, na utawala wa Kizayuni umegubikwa na kutengwa kidiplomasia, kiuchumi, na kimaadili.

Haaretz iliongeza kuwa Wazayuni wanaogopa kusafiri nje ya nchi, na taasisi za baraza la mawaziri na muundo wake wa kijamii ziko katika hatua za juu za kuanguka.

Ripoti hiyo, ikieleza kwamba hatima ya Israeli imefungwa na matamanio ya Rais wa Marekani Donald Trump, ilisema kwamba Israeli ni nchi inayokufa na baraza la mawaziri la sasa limekuwa ishara ya ufisadi na kuanguka.