Wasiwasi wa Wazayuni Kuhusu Kurudiwa kwa Operesheni Sawa na 'Kimbunga cha Al-Aqsa'

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Al-Masirah, Taasisi ya Utafiti ya Usalama wa Ndani ya utawala wa Kizayuni ilichapisha matokeo ya utafiti katika kumbukumbu ya miaka miwili ya operesheni ya Kimbunga cha Al-Aqsa na kutangaza kuwa uaminifu wa asilimia 63 ya Wazayuni kwa baraza la mawaziri la Netanyahu umepungua tangu kuanza kwa vita dhidi ya Ukanda wa Gaza.

Kulingana na ripoti hiyo, zaidi ya nusu ya Wazayuni pia wana wasiwasi kwamba operesheni sawa na operesheni ya Kimbunga cha Al-Aqsa zitarudiwa. Wanaamini kuwa wakati umefika wa kumaliza vita vya Gaza.

Ikumbukwe kwamba ripoti za hivi punde zilizotolewa na Ofisi Kuu ya Takwimu ya utawala wa Kizayuni zinaonyesha kwamba kwa mara ya kwanza katika miongo kadhaa, idadi ya Wazayuni waliokimbia maeneo yanayokaliwa imepita wale waliohamia katika eneo hilo.