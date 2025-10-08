Mashambulizi ya Usiku Mfululizo ya Utawala wa Kizayuni Dhidi ya Lebanon

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Al-Mayadeen, ndege isiyo na rubani ya Kizayuni aina ya quadcopter ilifanya mashambulizi manne mfululizo katika mji wa Houla jana usiku, yaliyoanza kwa kurusha bomu la sauti na kisha kuendelea kwa kurusha risasi kwenye kahawa. Kuongezeka huku kwa mvutano kunaonyesha kuendelea kwa mashambulizi ya Israeli katika maeneo ya mpaka wa kusini.

Mwandishi wa Al-Mayadeen kusini mwa Lebanon aliripoti kuwa ndege hiyo isiyo na rubani ya Kizayuni ilifanya mashambulizi manne mfululizo dhidi ya mji wa Houla kusini mwa Lebanon kuanzia usiku wa manane hadi masaa ya asubuhi.

Alielezea kuwa shambulio la kwanza lilianza kwa kurusha bomu la sauti, kisha ndege isiyo na rubani ililenga kahawa katika mji huo kwa risasi, na kuendelea kufanya mashambulizi mengine matatu mfululizo dhidi ya Houla.

Kuongezeka huku kwa mvutano kunakuja ndani ya mfumo wa mashambulizi ya Israeli ambayo yanalenga mara kwa mara vijiji na miji ya mpakani ya Lebanon. Utawala wa Kizayuni umevunja makubaliano ya kusitisha mvutano kusini mwa Lebanon maelfu ya mara tangu kutia saini kwake.