Meli za Uhuru Zimebeba Msaada wa Kibinadamu Wenye Thamani ya Dola Elfu 110

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Al Jazeera, Kamati ya Kimataifa ya Kuvunja Mzingiro wa Ukanda wa Gaza ilitangaza kwamba Meli za Uhuru zilikuwa zimebeba msaada wa kibinadamu wenye thamani ya zaidi ya dola elfu 110 na ilikabiliwa na shambulio la wanajeshi wa Kizayuni.

Kulingana na ripoti hiyo, Kamati hiyo ilisisitiza kuwa msaada huo ni pamoja na dawa, mashine za kupumua kwa hospitali za Ukanda wa Gaza, na chakula.

Hapo awali, waandaaji wa Meli za Sumud (Uvumilivu) pia walitangaza kwamba meli ya Al-Damir iliyokuwa sehemu ya Meli za Uhuru ilishambuliwa na helikopta ya kijeshi ya utawala wa Kizayuni.

Kulingana na ripoti hiyo, angalau madaktari 93, waandishi wa habari na wanaharakati wako ndani ya meli hiyo.