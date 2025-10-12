Owhadi: Utawala wa Kizayuni Ulilazimika Kuketi Kwenye Meza ya Mazungumzo na Hamas

Kulingana na ripoti ya mwandishi wa habari wa ABNA, Saeed Owhadi, Mkuu wa Taasisi ya Mashahidi, katika "Mkutano wa Nane wa Kimataifa wa Mshikamano na Watoto na Vijana wa Palestina: Kumbukumbu ya Shahidi Muhammad al-Durrah, Watoto Mashahidi wa Gaza na Ulinzi Mtakatifu wa Siku 12" alisema: "Ninatoa salamu za Rais, Dk. Pezeshkian, kwa wageni wa mkutano huu. Leo, ulimwengu wa Kiislamu na Mhimili wa Upinzani unakabiliwa na hali maalum na za kipekee, na kufanya mkutano kama huu ni muhimu sana."

Aliendelea: "Tuko katika kipindi kiza ambacho ubinadamu haujawahi kupitia. Hata katika Vita vya Kwanza na vya Pili vya Dunia, uhalifu kama huu kwa njia ya mauaji ya kimbari haukutokea."

Mkuu wa Taasisi ya Mashahidi na Masuala ya Wastaafu alibainisha: "Utawala wa Kizayuni umefanya uhalifu ambao haujawahi kutokea katika miaka 76 iliyopita, na haswa katika miaka miwili iliyopita; uhalifu huu haujawahi kutokea katika historia ya ubinadamu, kiasi kwamba utawala huu umepuuza maadili yote ya kibinadamu."

Owhadi pia alisema: "Ulimwengu umenyamaza mbele ya utawala wa Kizayuni na uhalifu wake. Leo, historia iko katika mzozo nyeti sana na wenye kuamua. Ikiwa tutatenda kwa usahihi, tutaleta ushindi mkubwa kwa Mhimili wa Upinzani. Ikiwa tukio hili la kihistoria litapuuzwa; inawezekana kwamba maadili mengi ambayo mamia ya maelfu ya watu wametoa damu yao safi ili kuyahifadhi yanapotea."

Akikumbusha kwamba utawala wa Kizayuni uliona matarajio na ndoto zake katika vita hivi vya miaka 2, alieleza: "Utawala wa Kizayuni umeanzisha vita na kusimama dhidi ya majeshi makuu 4 ya nchi za Kiarabu na kusonga mbele kilomita 100 katika Jangwa la Sinai ndani ya siku 6 na ulichukua Milima ya Golan, ambayo bado inakaliwa, wakati huo mwaka 1967 katika Vita vya Siku Sita. Uliingia Ukingo wa Magharibi na Mto Yordani."

Mkuu wa Taasisi ya Mashahidi na Masuala ya Wastaafu alikumbusha: "Gaza ilikaliwa na utawala wa Kizayuni katika Vita hivyo vya Siku Sita, na majeshi manne yalishindwa mbele ya utawala huu; Mbunifu Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu alianzisha harakati ambayo ilianza mwaka 1963, na Imam Khomeini alipiga kelele kwamba Uzayuni ni uvimbe wa saratani na alionya nchi za Kiislamu kwamba njama hatari sana ilikuwa ikiandaliwa dhidi ya ulimwengu wa Kiislamu. Baada ya ushindi wa Mapinduzi, hatua ya mabadiliko katika historia ya watu walioonewa duniani ilitokea na Imam Khomeini katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Watu wa Palestina walioonewa hawakuwa na msaidizi yeyote kabla ya ushindi wa Mapinduzi."

Owhadi alisisitiza: "Utawala wa Kizayuni ulikuwa na mawazo ya kitoto kwamba utachukua eneo la Gaza lenye kilomita za mraba 350, wakati umeanguka katika hali mbili katika kinamasi hiki - ambacho ameunda mwenyewe huko Gaza. Sasa, kila siku, tunaona mamilioni ya watu wakishiriki kutoka mamia ya miji kwa msaada wa taifa la Palestina. Katika historia ya Australia, haijawahi kutokea maandamano ya zaidi ya watu 500,000 huko Sydney kwa msaada wa watoto na watu wa Gaza."

Aliongeza: "Moja ya hatari kubwa za kupita kwa wakati ni kusahau kwa wanadamu matukio yanayowazunguka; katika sayansi inaitwa pengo la vizazi. Pengo linalotokea kati ya vizazi vijavyo na vizazi vilivyopita; juhudi zote za kiburi ni kuchochea pengo la vizazi na kulifanya liwe la kina zaidi ili labda kwa kutenganisha kizazi kipya na vizazi vilivyopita waweze kusahau maadili."

Mkuu wa Taasisi ya Mashahidi na Masuala ya Wastaafu alieleza pengo la vizazi kuwa hatari sana na kuongeza: "Pengo la vizazi linaweza kudhoofisha upinzani kuhusu ulinzi wa maadili. Mtaalamu mmoja wa nadharia wa Marekani ametoa nadharia hatari ya pengo na alikuwa mshauri wa Rais wa Marekani, Chuo Kikuu cha Harvard, na ametoa nadharia yake kwa mfumo wa ulinzi wa Marekani. Joseph Nye leo, mbele ya upinzani katika chuo cha fikra cha Wizara ya Mambo ya Nje ya Uingereza, alitangaza kwamba hatuwezi kusimama dhidi ya nchi za Mhimili wa Upinzani kwa vifaa vya kijeshi, tunaweza kusimama dhidi yao kwa vita laini."

Owhadi alieleza: "Msomi wa Marekani anaamini kwamba vita vya mchanganyiko vinapaswa kuanzishwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambapo shinikizo la kiuchumi litakuwa katika ngazi ya juu, na labda watu watahusika na shinikizo hili pamoja na vita vya mchanganyiko na vita laini."

Alibainisha: "Katika chuo cha fikra cha Wizara ya Mambo ya Nje ya Uingereza, ilipendekezwa kwamba ikiwa wanaweza kuathiri roho na psyche ya vijana wa Iran, utawala wa Iran utawekwa katika hatari. Kiongozi Mkuu ametoa onyo kuhusu NATO ya kitamaduni. Hii ndio nadharia ile ile ambayo Joseph Nye alikuwa ametangaza."

Mkuu wa Taasisi ya Mashahidi na Masuala ya Wastaafu katika sehemu ya hotuba yake alisema: "Kabla ya ushindi wa Mapinduzi ya Kiislamu, hakuna aliyethubutu kusema neno dhidi ya utawala wa Kizayuni. Sasa, ulimwengu mzima unazungumza dhidi ya utawala huu; leo, utawala wa Kizayuni umelazimika kuketi kwenye meza ya mazungumzo na Hamas mbele ya upinzani."

Owhadi alikumbusha: "Kulingana na takwimu za Marekani, zaidi ya watu 200,000 wameondoka tena katika maeneo yaliyokaliwa, na hii ni kutokana na migogoro ya kijamii, kiuchumi, na kisiasa katika maeneo yaliyokaliwa."