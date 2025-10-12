Vikosi vya TTP Vyahusishwa Katika Shambulio la Taliban Kwenye Pakistan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, taarifa hizo zinaashiria kuwa katika mapigano hayo, watu 30 upande wa Afghan waliuawa, na baadhi yao walikuwa wanachama wa TTP.

Jeshi la Pakistan lilitangaza awali kuwa kwa kujibu mashambulio ya kisasi ya Taliban, limewaua kikamilifu wapiganaji wa kundi hilo na vikosi vya TTP.

Hata hivyo, Zabihullah Mujahid katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika asubuhi ya leo (20 Mehr), kuhusu shambulio la jana usiku, alikanusha uwepo wa vikosi vyovyote vya kigeni, ikiwa ni pamoja na TTP, ndani ya Afghanistan.

Inafahamika kwamba licha ya kutangazwa kwa mapumziko ya vita na Taliban katikati ya usiku uliopita, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Pakistan alisema kuwa Ukomo wa vita tutauamuru sisi, na majibu ya uvamizi huu wa Taliban yatakuwa kama majibu dhidi ya India, kwa nguvu zote.

Kwa hiyo, inaripotiwa kuwa mapigano ya kipande-kipande, angalau katika pointi mbili za mpaka, yanaendelea kati ya vikosi vya Taliban na Jeshi la Pakistan.