"ABNA Ina Wajibu wa Kutambulisha Madhehebu ya Ahlul-Bayt (A.S) Ulimwenguni / Baba Marehemu alikuwa wa Awali Kusaini kuondolewa kwa Shah"

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt as -ABNA- Tehran, Iran - Ayatullah Seyed Ali Malakooti, mwanachama wa Baraza la Wataalamu wa Uongozi na jamii ya walimu wa Hawza ya Qom, ameitaja kazi ya Shirika la Habari la ABNA katika lugha 27 za kimataifa kama jambo kubwa na muhimu.

Akizungumza na Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA) Jumapili, 20 Mehr 1404 (2025), Ayatullah Malakooti alisisitiza umuhimu wa kueleza Ushia kwa usahihi mbele ya upotoshaji. Alieleza kuwa kabla ya Mapinduzi ya Kiislamu, dunia haikuufahamu Ushia kama ilivyostahili; taarifa nyingi zilizokuwepo zilitokana na maandiko ya Ahlus-Sunnah yaliyo na taarifa zisizokamilika au kwa makusudi kutoeleza Ushia kwa usahihi, na hivyo Ushia / Mashia walichukuliwa kama kundi dogo au la upande mmoja.

Ayatullah Malakooti alibainisha kwamba harakati za ABNA za kueneza mafundisho ya Ahlul-Bayt (A.S) duniani ni muhimu sana, na kwamba maandiko ya asili ya Shia kama Sahifa Sajjadiya na tafsiri za wasomi ni vitu bora vya kuwatambulisha mafunzo ya dini hii.

Historia ya Kielimu na Kitaalimu

Ayatullah Malakooti alisema: Alisoma shule za Msingi na Sekondari katika Mji wa Najaf al-Ashraf, na kuingia katika Hawza mwaka 1344 Hijria Shamsia (1965). Alipata bahati ya kuvishwa kilemba na Ayatullah Seyed Mohsen Hakim (marja maarufu). Baada ya kuhamia Qom mwaka 1347 (1968), alisoma masomo ya juu ya Usul na Fiqh chini ya baba yake, Ayatullah Mohammad Ali Araki, na Ayatullah Shariatmadari. Pia alishiriki katika masomo ya Tasawwuf chini ya Ayatullah Hassan Zadeh Amoli. Kuanzia mwaka 1350-1351 (Hijria Shamsiya), alijishughulisha na ufundishaji na utangazaji katika Mji wa Qom, na baada ya Mapinduzi aliteuliwa kuwa mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Kiislamu (kipindi cha kwanza) na mwanachama wa Baraza la Wataalamu wa Uongozi (kipindi cha tano).

Kazi ya Baba yake, Ayatullah Mirza Moslem Malakooti, katika Mapinduzi ya Imam Khomeini (R.A)

Ayatullah Malakooti alisema baba yake, Ayatullah Mirza Moslem Malakooti, alikuwa miongoni mwa walimu muhimu wa Hawza ya Qom na mmoja wa wachache waliowezesha kuanzishwa kwa masomo ya juu ya Usul wa Imam Khomeini (R.A). Baada ya kifo cha Ayatullah Hojjat, baba yake alikwenda Najaf na kuhudhuria masomo ya Ayatullah Khoei na Ayatullah Hakim, akijishughulisha na kufundisha Usul, Fiqh na falsafa (Asfar na Shifa).

Ayatullah Malakooti alisisitiza kuwa baba yake alikuwa mwanaharakati wa kisiasa, akitia saini taarifa zote dhidi ya utawala wa Pahlavi, na aliwa kuwa wa kwanza kusaini taarifa ya kuondolewa kwa Shah Mohammad Reza Pahlavi. Baada ya kuwauawa Ayatullah Qazi na Ayatullah Madani, kwa ombi la Imam Khomeini (R.A), aliiongoza Sala ya Ijumaa Tabriz kwa miaka 12-13. Baba yake pia aliwasaidia kiroho na kifedha Jeshi la Ashura wakati wa vita vya kujihami.

Wakati wa huduma yake Tabriz, baba yake alituma waumini na kuwasiliana na wasomi wa Azerbaijan, na alikuwa na waumini wengi nchini humo; hata Heydar Aliyev (baba wa rais wa sasa wa Azerbaijan) alikutana naye na kuonyesha heshima yake.