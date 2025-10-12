Muonekano wa Hali ya Kitamaduni na Kielimu ya Ardhi ya Gaza / Sehemu ya Kwanza: Kutoka kwa Familia za Kielimu na Kitamaduni Hadi Wairani Walioko Gaza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, kulingana na hati za kihistoria, kabla ya ukoloni wa ardhi ya Palestina na serikali ya uongo ya Israel, familia mbalimbali za kitamaduni na kielimu zilikuwa zinaishi katika eneo la Gaza, baadhi ya makazi yao yakirudi zaidi ya miaka elfu mbili, na mara nyingi wanatajwa kama “Ghazawis wa asili”.

Kati ya makundi haya ya wakaazi wa Gaza, tunaweza kutaja familia za Al-Batsh, Barsa, Tarjuman, Jaser, Al-Jawali, Hourani, Jaroushe, Jibji, Hamadeh, Khatab, Al-Dahdouh, Radwan, Al-Saqqa, na Ashabi.

Abu Ishaq Ibrahim Ghazi, mmoja wa washairi wakubwa wa Kiarabu ambaye wasomi wengi wanashirikiana mashairi yake na mashairi ya Al-Mutanabbi, mshairi maarufu wa Kiarabu, na katika kitabu cha “Chaar Maqala” kilichoandikwa kwa Kifaransa na Al-Samarqandi mwaka 551 Hijria, alitajwa kama mshairi maarufu, ni kutoka familia ya Ashabi.

Aidha, kati ya familia hizi, familia ya Siyam ipo, ambayo katika karne zilizopita imekuwa ikisimamia maqam Ras Al-Hussein (A.S) na hadi sasa wanashikilia utawala wa maqam huu katika eneo hili na mtaa wa Hayy Al-Zaytoun.

Kundi la pili la wakaazi wa Gaza ni familia ambazo katika karne zilizopita, walihamia kutoka maeneo mbalimbali ya Asia na Ulaya, baadhi ya familia zikiwa na historia ya makazi zaidi ya miaka elfu moja.

Watu hawa katika karne zilizopita walihamia kutoka miji na maeneo mbalimbali kama vile Makka, Madina, Diyarbakir, Misri, Iraq, Morocco, Oman, Andalusia (Uhispania wa sasa), Azerbaijan, Bahrain, Khwarezm, Syria, Wakerdi, na maeneo mbalimbali ya Ottoman (Uturuki wa sasa), Jordan, Bosnia, Iraq na Iran.

Kwa mfano, familia ya Al-Duwairi kutoka Bagdad, Al-Sabbani kutoka eneo la Jordan la sasa, Ali Hassan kutoka Afrika, Al-Ghouti kutoka Syria ya sasa, Al-Yazji kutoka Uturuki wa sasa, Al-Madani kutoka Madina, Zibaq kutoka Izmir, Uturuki, na Thalathini wenye asili ya Bosnia walihamia eneo hili.

Kati ya hawa, familia za Kairani kama Koochak, familia ambayo jina limebadilika kutoka Koochak, pamoja na familia ya Katkhod na familia ya Ghazali zipo. Nasaba ya familia ya Al-Ghazali inarudi kwenye kijiji cha Ghazali katika eneo la Tus, Khorasan, na Khalil bin Ibrahim Muhammad anachukuliwa kuwa mtawala wake wa kwanza. Wengi wa watu hawa waliishi katika eneo la Daraj katika Gaza na walishughulika na biashara.

Familia nyingine za wakaazi katika eneo hili, ingawa zinatambulika kuwa na asili ya Ottoman na Uturuki wa sasa, jina la familia zao ni Kairani, mfano familia ya Khazandar maana yake mhifadhi wa hazina.

Ni jambo la kuvutia kwamba hadi karibu karne moja iliyopita, maneno kama Kat-Khoda (Khodkha), Birkadar, Al-Arba’ashan (Al-Arba’a) yalikuwa yanatumika katika mazungumzo ya kila siku ya watu wa eneo hili.

Pia, kulingana na kitabu maarufu “Historia ya Gaza” kilichoandikwa na Aref Al-Aref mwaka 1931, watu elfu moja wa ardhi ya Gaza waliongea Kifaransa.

Kundi la tatu la wakaazi wa Gaza ni Wapalestina waliohama katika eneo hili baada ya ukoloni wa Kizayuni, na historia ya makazi yao inarudi katika miongo iliyopita baada ya ukoloni.

Kulingana na nyaraka, katika ardhi ya Gaza, familia 123 za Kiarabu zinaishi, ambazo katika uhalifu wa miaka miwili iliyopita ya utawala wa Kizayuni, wanafamilia wote wa familia fulani waliteswa kifo. Ingawa kwa sasa haiwezekani kuchunguza kila familia kikamilifu, baadhi ya vyanzo vinaarifu kwamba kutoka familia ya Al-Maghrabi wenye asili ya Morocco ya sasa, au familia ya Abul-Qumsan, hakuna mtu aliye salama Gaza na wanachama wote waliteswa kifo.

Katika sehemu zinazofuata za makala hii, historia ya Sadat, Qazi al-Qudat, waamiri na waahodha maarufu wa Gaza, pamoja na hali ya vituo vya kielimu na vyuo vikuu vya kisasa katika eneo hili itachambuliwa.

