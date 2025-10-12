Jumuiya ya Wapiga Kambi 70,000 wa Imam Mahdi (A.J) Washiriki Mkutano Mkubwa Beirut, Wakiwakumbuka Mashujaa na Kusherehekea Miaka 40 ya Jumuiya Hiyo

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt as -ABNA- Beirut, Lebanon - Leo Jumapili, zaidi ya wapiga kambi 70,000 wa kiume na wa kike walikusanyika katika uwanja wa michezo wa Kamil Shamoun Beirut kushiriki katika mkutano mkubwa wa “Wapiga Kambi wa Imam Mahdi (A.J)”, tukikumbuka mashujaa Shaheed Sayyid Hassan Nasrallah na Shaheed Sayyid Hashim Safiuddin, na pia kusherehekea miaka 40 tangu kuanzishwa kwa jumuiya hiyo.

Sheikh Naeem Qassem, Katibu Mkuu wa Hezbollah, akihutubia wapiga kambi hao, alisema:

“Ninyi ni wapiga kambi wa uaminifu na haki, ambao mnaendelea na mstari wa wilaya chini ya uongozi wa Imam Khamenei. Shaheed Sayyid Nasrallah alianzisha dhamira na matumaini kwa ajili yenu, na sasa mko katika njia ya upinzani ambayo ni chaguo bora katika nyanja zote.”

Sheikh Qassem alisisitiza kuwa wapiga kambi wa Imam Mahdi (A.J) wanajitahidi kufundisha vizazi vipya kwa misingi ya Islamu halisi ya Mtume Muhammad (S.A.W.W). Alieleza kuwa wapiga kambi wanabeba bendera inayoweka mwelekeo wa maisha yao, na wanapaswa kuiga mfano safi zaidi wa kiroho na kimaadili.

Aliahimiza vijana na watoto kufuata mfano wa Imam Hasan na Imam Hussein (A.S) kwani walifikia hadhi ya juu kabisa, huku akisisitiza kuwa jina la wapiga kambi linahimiza kuwa wanajeshi wa Imam Mahdi (A.J) katika njia ya haki, wakiwa na imani thabiti. Wapiga kambi ni taasisi ya mwongozo wa kizazi kipya.

Katibu Mkuu wa Hezbollah aliongeza kuwa:

“Sote, viongozi wa kike na wa kiume, tumeungana katika mojawapo ya matukio ya kipekee kuonyesha dhamira yetu ya kuishi kwa heshima. Ninyi ndio kizazi cha mwanga na uaminifu, kizazi cha Shaheed Sayyid Hassan Nasrallah, mtakaoendelea na mstari wa wilaya chini ya uongozi wa Imam Khamenei.”

Aliongeza kuwa:

“Mpiga kambi wa Imam Mahdi (A.J) anatambua njia ya Mungu, maisha yenye heshima, njia ya mujahid na mashahidi, na njia ya mafanikio ya dunia na Akhera. Hata kama matatizo yatakuwa kando zote, kwa kuwa mko katika utii wa Mungu, mko thabiti.”

Sheikh Qassem pia alisisitiza maana ya upinzani:

a) Upinzani ni jihad dhidi ya nafsi na kupigana na adui, pamoja na kuwa na nguvu ya imani, dhamira, msimamo, uthabiti, fahari, na uhuru.

b) Upinzani ni msingi wa mafunzo, utamaduni, maadili, na siasa kwa vijana wote, wa kike na wa kiume.

c) Upinzani pia ni mafunzo ya upendo wa taifa, ulinzi wa familia na wapendwa, na hujenga nuru, ukarimu, kujitolea na maendeleo ya kizazi kipya kwa misingi ya haki na kweli.

Alimalizia kwa kusema:

“Nina fahari kuwa nipo kati yenu, nakupendeni, na natumai tukiwa pamoja tutaendelea kumngojea Imam Mahdi (A.J).”

Jumuiya ya Wapiga Kambi wa Imam Mahdi (A.J) ni taasisi ya kielimu na kitamaduni inayohusiana na Hezbollah. Jumuiya hii ilianza kazi zake katika mwaka wa 1980, na sasa inafanya kazi katika maeneo mbalimbali ya Lebanon, hasa kati ya familia zinazounga mkono upinzani, katika nyanja za kielimu, kitamaduni, kidini na kitaifa.

Sherehe hii kubwa ilifanyika kwa kaulimbiu: “Inna alal-Ahd Ya Nasrallah”, ikionyesha umuhimu wa umoja na nguvu ya kizazi kipya cha Hezbollah Lebanon.