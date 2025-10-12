China Yaionya Marekani Juu ya Vitisho vya Ushuru

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Russia Today, Wizara ya Biashara ya China katika taarifa yake, ikirejea vitisho vya Rais wa Marekani Donald Trump kuweka ushuru wa asilimia 100 kwa bidhaa kutoka China, ilisisitiza kwamba Beijing haitashindwa na vitisho hivi.

Trump hivi karibuni, akirejea vikwazo vya hivi karibuni vya China juu ya usafirishaji wa madini adimu (vifaa muhimu vinavyohitajika katika utengenezaji wa bidhaa kutoka simu mahiri hadi ndege za kivita), alisema kwamba ananuia kuweka ushuru wa asilimia 100 kwa bidhaa kutoka China.

Wizara ya Biashara ya China ilisema: "Msimamo wa China katika vita vya biashara ni thabiti; hatutaki, lakini hatuogopi."

Mzozo mpya kati ya Beijing na Washington unaweza kufunika mkutano unaowezekana wa Trump na Rais wa China Xi Jinping kando ya mkutano wa kilele wa "Ushirikiano wa Kiuchumi wa Asia-Pasifiki (APEC)" huko Korea Kusini mwishoni mwa Oktoba au mapema Novemba.

Kwa maoni ya wengi, mkutano huu ni fursa ya kufufua mazungumzo kati ya mataifa mawili makuu ya kiuchumi ulimwenguni. Trump ametumia sehemu kubwa ya mwaka huu kuweka ushuru kwa washirika wa biashara wa Washington kwa lengo la kupata makubaliano kutoka kwao. Hata hivyo, China imekataa kushindwa na imetegemea mwelekeo wake wa kiuchumi kukabiliana na shinikizo la Marekani.

Katika sehemu nyingine ya taarifa hiyo, Wizara ya Biashara ya China iliandika: "Vitisho vya makusudi kuhusu ushuru wa juu si njia sahihi ya kushirikiana na China. Ikiwa Marekani itaendelea kwenye njia isiyo sahihi, China bila shaka itachukua hatua madhubuti kulinda haki na maslahi yake halali."

China na Marekani zimetuhumiana kwa kukiuka mapatano ya biashara kwa kuweka vikwazo vipya. Trump ameishutumu Beijing kwa "kuwa na uhasama zaidi" na kudai kwamba China "imeuteka ulimwengu" kwa kuzuia upatikanaji wa madini adimu.

Kanuni mpya za usafirishaji za China sasa zinahitaji makampuni ya kigeni kupata ruhusa maalum kabla ya kusafirisha bidhaa zenye madini adimu yaliyochimbwa nchini China (hata kwa kiasi kidogo).

Marekani na China zilifikia makubaliano mnamo Agosti ya kupanua mapatano ya ushuru. Kulingana na mapatano ya siku 90, ushuru wa Marekani kwa bidhaa kutoka China ulipunguzwa kutoka asilimia 145 hadi 30, na ushuru wa China kwa bidhaa za Marekani ulipunguzwa kutoka asilimia 125 hadi 10. Mapatano haya yataisha mwezi Novemba.