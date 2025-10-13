Hoja ya Araghi kuhusu kutohudhuria Sharm El Sheikh: Hatutashirikiana na wale wanaoshambulia watu wa Iran

Kulingana na shirika la habari la Ahl al-Bayt (AS) - Abna, Waziri wa Mambo ya Nje alieleza kutohudhuria kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mkutano wa kilele wa Sharm El Sheikh, akisema, "Hatuwezi kushirikiana na wale ambao wamewashambulia watu wa Iran na bado wanatutishia na kutuwekea vikwazo."

Seyed Abbas Araghi aliandika kwenye mtandao wa X mnamo Jumatatu, Oktoba 13, 2025: "Iran inamshukuru Rais Sisi kwa mwaliko wa kuhudhuria mkutano wa kilele wa Sharm El Sheikh. Licha ya hamu yetu ya ushirikiano wa kidiplomasia, wala Rais Pezeshkian wala mimi hatuwezi kushirikiana na wale ambao wamewashambulia watu wa Iran na bado wanatutishia na kutuwekea vikwazo."

Aliongeza: "Hata hivyo, Iran inakaribisha mpango wowote utakaoleta mwisho wa mauaji ya kimbari ya Israel huko Gaza na kusababisha kufurushwa kwa vikosi vya uvamizi."

Araghi alisisitiza: "Wapalestina wana haki kamili ya kimsingi ya kujiamulia hatima yao, na nchi zote zina wajibu zaidi kuliko wakati wowote ule wa kuwasaidia katika dai hili la kisheria na halali."

Waziri wa Mambo ya Nje aliendelea: "Iran daima imekuwa na itaendelea kuwa nguvu muhimu kwa ajili ya amani katika kanda. Tofauti na utawala wa Israel unaofanya mauaji ya kimbari, Iran haitafuti vita visivyoisha, hasa kwa gharama ya washirika wake wanaodaiwa kuwa, bali inatafuta amani ya kudumu, ustawi na ushirikiano."