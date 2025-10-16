Pezeshkian: Nchi za Kiislamu zinapaswa kutembea katika njia ya amani kama mwili mmoja

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, Masoud Pezeshkian Jumatano alasiri, Oktoba 15, 2025 (23 Mehr 1404), katika kikao akizungumzia matukio ya hivi karibuni kati ya Afghanistan na Pakistan, alieleza: "Matukio ya hivi karibuni kati ya nchi hizi mbili ndugu, za Kiislamu na jirani yameleta wasiwasi mkubwa na huzuni kwa nchi zote za kanda, ikiwemo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran."

Rais alisisitiza: "Nchi za Kiislamu, hasa mataifa ya kanda yenye asili na utamaduni mmoja, yana kifungo kisichovunjika cha imani, historia, na utamaduni, na kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'ani Tukufu, «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (Hakika waumini ni ndugu), wana jukumu la kujitahidi pamoja kwa ajili ya amani, haki, na maendeleo kama wanachama wa mwili mmoja."

Pezeshkian, akieleza kwamba tofauti na migogoro kati ya nchi za Kiislamu si matakwa ya mataifa yetu, bali ni matokeo ya njama za maadui wa Uislamu na Uzayuni wa kimataifa, aliongeza: "Maadui wa Umma wa Kiislamu wamekuwa wakitaka kuleta mifarakano na kudhoofisha nchi za Kiislamu."

Rais alitaja mazungumzo na kuimarisha vifungo vya undugu kama suluhisho la kupunguza mvutano kati ya nchi hizi mbili za Kiislamu na jirani, na akasema: "Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwa na imani katika kanuni ya Qur'ani «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا» (Shikamaneni kwa kamba ya Mwenyezi Mungu nyote, wala msifarakane), itatumia uwezo na jitihada zake zote katika kupunguza mvutano, kupanua mazungumzo, na kuimarisha vifungo vya undugu kati ya nchi hizo mbili rafiki na jirani."

Pezeshkian, akisema kwamba kanda inahitaji utulivu, muungano, na ushirikiano kuliko wakati mwingine wowote, alisema: "Tuna hakika kwamba serikali na mataifa mpendwa ya Afghanistan na Pakistan, kwa busara na hekima, watapita njia ya maelewano na mazungumzo na kwa mara nyingine tena watachagua njia ya urafiki, ushirikiano, na uaminifu wa pande zote."