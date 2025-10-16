Ujumbe wa Rambirambi kutoka kwa Kamanda Bahman Kargar kufuatia kifo cha Kamanda Alireza Afshar

Kulingana na Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Sardar Basiji Dkt. Bahman Kargar, Mkuu wa Taasisi ya Kuhifadhi na Kueneza Thamani za Ulinzi Mtakatifu na Mapambano, ametoa ujumbe wa rambirambi kufuatia kifo cha Kamanda wa IRGC, Sardar Alireza Afshar.

Maandiko ya ujumbe huo ni kama ifuatavyo:

“Na wabashirie wanaosubiri, ambao wanapopatwa na msiba husema: Hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu, na kwake tutarejea.”

Familia tukufu ya Sardar Alireza Afshar: Kwa salamu na rehema za Bwana Muhammad na Ahlul-Bayt (a.s), na kuwaletea salamu: Kwa heshima nimepokea kwa huzuni kubwa taarifa za kifo cha Sardar Alireza Afshar, jambo lililosababisha majonzi makubwa. Mungu awabariki mjahid huyu katika njia Yake, ambaye maisha yake yenye baraka aliyaishi kwa juhudi za dhati chini ya kivuli cha Qur’an Tukufu, Ahlul-Bayt (a.s), na harakati yenye nuru ya Imam Khomeini (r.a).

Alisimama imara kama kamanda shujaa, mwaminifu na mwenye akili katika kulinda misingi ya Mapinduzi ya Kiislamu wakati wa Vita vya Ulinzi Mtakatifu (Difa‘-e-Muqaddas) dhidi ya ubeberu na maadui wa Mapinduzi. Baada ya hapo, aliendelea katika uwanja wa jihad ya kielimu na kitaaluma, akiendeleza njia ya nuru ya jihad, shahada na utiifu kwa uongozi wa Kiwilaya.

Mimi ninatoa rambirambi zangu za dhati kwa familia tukufu ya marehemu, ndugu, na wapiganaji wenzake wote.

Namuomba Mwenyezi Mungu Mtukufu ampe marehemu daraja za juu peponi, awe miongoni mwa mashahidi, wema na waumini wa kweli, na awape wafiwa subira, uthabiti, heshima na fanaka.

- Sardar Basiji Dkt. Bahman Kargar, Mkuu wa Taasisi ya Kuhifadhi na Kueneza Thamani za Ulinzi Mtakatifu na Mapambano