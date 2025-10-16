Kulingana na Shirika la Habari la Abna likinukuu Shirika la Habari la Al Jazeera, Pete Hegseth, Waziri wa Vita wa Marekani, alidai katika hotuba, kwa lengo la kumpendeza tu Rais wake anayejipenda mwenyewe, kwamba: "Vita nchini Ukraine lazima vikome; kama vile Rais Trump alivyofanya huko Gaza na Mashariki ya Kati (Magharibi mwa Asia)."

Waziri wa Vita wa Marekani aliendelea, kwa lengo la kupokea utajiri wa mali wa Wazungu kwa kisingizio cha kutuma silaha kwa Ukraine, na kuongeza: "Wazungu wanapaswa kuendelea kubeba jukumu kuu la ulinzi wa bara hili. Wakati wa kumaliza vita nchini Ukraine umefika. Ikiwa vita hivi havitakwisha, Marekani na washirika wake wako tayari kuzuia (adui)."

Hii inakuja wakati Moscow imesisitiza mara kwa mara kwamba usafirishaji wa silaha za Magharibi kwenda Ukraine hautabadilisha uwiano wa nguvu kwenye uwanja wa vita; kwa sababu Ukraine inakabiliwa na uhaba mkubwa wa wafanyikazi na ukimbizi mkubwa na utoroshaji wa huduma.

Rais wa Marekani Donald Trump hivi karibuni alidai kwamba kwa ufadhili wa Wazungu kwa ununuzi wa silaha za Marekani, Ukraine bado ina uwezo wa kufikia malengo yake ya eneo.

Dai hili ni kinyume kabisa na tathmini yake ya awali ambapo alisema Ukraine "haina kadi yoyote" ya kucheza!