Russia Today: Ndege ya Waziri wa Vita wa Marekani Yatanga Hali ya Dharura

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, Shirika la Habari la Russia Today hivi sasa limeripoti kwenye chaneli yake ya Telegram kuhusu kutangazwa kwa hali ya dharura kwenye ndege iliyombeba Waziri wa Vita wa Marekani.

Kwa mujibu wa tangazo la chombo hicho cha habari, ndege ya Boeing "C-32" iliweka transponder yake katika hali ya dharura kwa namba 7700 na ilibadilisha njia kuelekea Uingereza muda mfupi baada ya kuondoka Brussels.

Ndege hiyo ilishuka hadi futi 10,000, jambo ambalo linaonyesha kushuka kwa shinikizo ndani ya chumba cha rubani.

Mpaka sasa, hakuna habari na taarifa zaidi zilizotolewa kuhusu suala hili.