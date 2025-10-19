Taarifa ya Brigedi za Al-Qassam Kuhusu Kugundua Mwili wa Mateka Mwingine wa Israeli

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA likinukuu Al Jazeera, Brigedi za Izz ad-Din al-Qassam, tawi la kijeshi la harakati ya Hamas, zilitoa taarifa ikitangaza kuwa wameupata mwili wa mateka mwingine wa Kizayuni na wataukabidhi iwapo masharti yatatimia.

Taarifa ya Brigedi za Al-Qassam ilisema: "Katika operesheni inayoendelea ya utafutaji, tumegundua leo mwili wa mateka mwingine wa Israeli, na tutaukabidhi leo ikiwa masharti ya uwanjani yatakuwa yanafaa."

Tawi la kijeshi la harakati ya Hamas lilisitiza kwamba kuongezeka kwa ghasia zozote kutoka kwa Wazayuni kutazuia utafutaji, uchunguzi na ugunduzi wa miili, na jambo hili litaakhirisha utwaaji wa miili ya Waisraeli waliouawa na utawala unaokalia.

Habari hii inakuja wakati ambapo Brigedi za Al-Qassam leo, Jumapili, kujibu madai ya ukiukaji wa usitishaji vita baada ya tukio la Rafah, zilitoa taarifa zikisisitiza kujitolea kwao kikamilifu kutekeleza makubaliano yote, hasa usitishaji vita katika Ukanda mzima wa Gaza.