Ndege za Kivita za Israeli Zashambulia Malengo 20 Gaza; Onyo la Katz

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Palestine Today, vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vinadai kuwa jeshi la anga la utawala huo hadi sasa limeshambulia malengo ishirini katika maeneo ya Rafah na Deir al-Balah huko Gaza.

Licha ya Qassam kukanusha ukiukaji wa usitishaji vita kusini mwa Gaza, ndege za kivita za utawala wa Kizayuni zilishambulia maeneo 20 katika maeneo mbalimbali ya Gaza.

Wakati huo huo, ofisi ya Netanyahu, ikinukuu maneno yake, ilitangaza kuwa Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni ameagiza mashambulizi dhidi ya malengo yanayomilikiwa na harakati ya Muqawama (Upinzani).

Kwa upande mwingine, Israel Katz, Waziri wa Vita wa utawala wa Kizayuni, pia alidai: "Hamas itapata somo gumu leo ili ijue kwamba jeshi la Israeli lina nia thabiti katika kulinda wanajeshi wake na kuzuia madhara kwao. Tumetoa amri kwa jeshi kuchukua hatua dhidi ya malengo ya kijeshi ya Hamas huko Gaza. Hamas italipa gharama kubwa kwa risasi yoyote na ukiukaji wa usitishaji vita, na ikiwa hawatapata ujumbe, mashambulizi yataongezeka."