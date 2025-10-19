Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, tovuti ya lugha ya Kiebrania "Security News" iliripoti kwamba wanajeshi wa jeshi la Kizayuni walipambana na vikosi vya Hamas huko Rafah. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, vikosi vya usalama vya Hamas vilikusudia kupambana na wanachama wa genge la mamluki "Yasser Abu Shabab," lakini wanajeshi wa jeshi la Kizayuni walivamiwa wakati wa kuingilia kati.

Pia, Kituo cha Habari cha Palestina kiliripoti kwamba kufuatia uvunjifu wa hatari wa kiusalama kati ya mamluki wanaohusishwa na jeshi la utawala wa Kizayuni huko Ukanda wa Gaza, wanajeshi kadhaa wa Kizayuni waliuawa na kujeruhiwa katika eneo la Rafah.

Makadirio ya awali yanaonyesha kuwa mmoja wa wanachama wa genge la "Yasser Abu Shabab" linaloungwa mkono na utawala wa Kizayuni, baada ya kupenya ndani ya kundi hilo hilo, alitumia uhuru wake wa kutembea katika maeneo yanayodhibitiwa na jeshi la Kizayuni kusini mwa Rafah na kufanya operesheni dhidi ya kitengo cha jeshi la Israeli.

Vyombo vya habari vya Kiebrania vimeelezea tukio hili kama "mapigano hatari." Pia, chanzo cha kijeshi kiliiambia Redio ya Jeshi la utawala wa Kizayuni kwamba kulikuwa na waliouawa na kujeruhiwa kadhaa katika tukio hili. Kufuatia tukio hilo, Idara ya Udhibiti wa Kijeshi ya utawala wa Kizayuni imepiga marufuku uchapishaji wa maelezo yoyote zaidi, jambo ambalo linaonyesha kina cha uvunjifu wa usalama katika safu za wavamizi.

Wakati huo huo na tukio hili, jeshi la utawala wa Kizayuni limeongeza mashambulizi yake ya angani katika maeneo ya mashariki mwa Khan Yunis, Al-Dair, na Jabalia. Wakati huo huo, hali ya wasiwasi na wasiwasi inaongezeka kati ya taasisi za kijeshi na kiusalama za Tel Aviv.

Kujibu tukio hili, baadhi ya walowezi waliwakosoa makamanda wa jeshi kwenye mitandao ya kijamii na kuandika: "Je, ulinzi wa Yasser Abu Shabab una thamani ya kumwaga damu ya wanajeshi wetu? Huu ni mzaha tu!"

Tukio hili limeibua maswali mazito kuhusu udhaifu wa muundo wa kiusalama wa utawala wa Kizayuni katika maeneo yanayokaliwa na uwezekano wa wapiganaji wa Muqawama kupenya ndani ya vikundi vya mamluki vinavyoungwa mkono na wavamizi.