Shambulio la Mtandaoni la Marekani Dhidi ya "Kituo cha Kitaifa cha Muda" cha China

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Japan Times, Wizara ya Usalama wa Taifa ya China katika taarifa yake iliishutumu Marekani kwa wizi wa habari na kupenya katika "Kituo cha Kitaifa cha Muda" huko Beijing.

Taarifa hiyo, iliyochapishwa kwenye akaunti rasmi ya wizara hiyo kwenye "WeChat", ilisema kuwa Shirika la Usalama wa Taifa la Marekani (NSA) tangu Machi 25, 2022, ilitumia udhaifu uliopo katika baadhi ya aina za simu za mkononi za wafanyakazi wa Kituo cha Kitaifa cha Muda kwa lengo la kufanya mashambulio ya mtandaoni kwenye vifaa hivyo na kupata habari nyeti za China. Majina ya chapa za simu hizo za mkononi hayakutajwa.

Kwa mujibu wa wizara hiyo, shirika hili la ujasusi la Marekani tangu Aprili 18, 2023, mara kwa mara lilitumia habari za kuingia kwenye mfumo (login) zilizoibwa kupenya kwenye kompyuta za Kituo cha Kitaifa cha Muda cha China.

Shutuma hizi zimekuja baada ya madai ya pande zote mbili kutoka kwa serikali na kampuni za Magharibi katika miaka ya hivi karibuni kuhusu mashambulio ya mtandaoni ya wahalifu wa Kichina kwenye mifumo yao ya kompyuta, na pia wakati ambapo mivutano ya kibiashara kati ya Washington na Beijing inaongezeka.

Kituo cha Kitaifa cha Muda cha China, kilichopo katika mji wa Xi'an kaskazini-magharibi mwa nchi hiyo, ni moja ya taasisi muhimu za utafiti chini ya uangalizi wa Chuo cha Sayansi cha China, ambacho kina jukumu la kudhibiti, kuhifadhi na kusambaza muda wa kawaida wa nchi hiyo.

Maafisa wa Usalama wa Taifa wa China wanasema uchunguzi kuhusu suala hili unaonyesha kuwa seva za kibinafsi duniani kote zilitumiwa kuficha chanzo cha mashambulio hayo. Taarifa hiyo pia inasisitiza kwamba Beijing imechukua hatua za tahadhari na hatua za kukabiliana na mashambulio ya mtandaoni katika kituo hicho.