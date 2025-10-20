Onyo Kali la China kwa Australia

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna likinukuu shirika la habari la Xinhua, msemaji wa jeshi la China alitangaza leo Jumatatu kwamba Kamandi ya Kusini ya Jeshi la Ukombozi la Watu wa China ilimfukuza ndege ya kijeshi ya Australia P-8A ambayo iliingia kinyume cha sheria katika anga ya China juu ya Xisha Qundao (Visiwa vya Paracel).

Li Jianjian, msemaji wa Jeshi la Anga la Kamandi ya Kusini ya China, alisema katika suala hili kwamba ndege ya P-8A iliingia kinyume cha sheria katika anga ya China juu ya Xisha Qundao bila idhini ya serikali ya China.

Li aliongeza kuwa Kamandi ya Kusini ilipanga vikosi vya majini na anga ili kufanya ufuatiliaji na uchunguzi, kuchukua hatua za kukabiliana na kutoa onyo la kuondoa ndege ya Australia kulingana na sheria na kanuni husika.

Msemaji huyo alisisitiza kuwa vitendo vya Australia vimekiuka vikubwa mamlaka ya China na kuunda hatari kubwa kuhusu matukio ya baharini na angani.

Li Jianjian alisema: Tunaionya Australia kukomesha mara moja ukiukaji na vitendo vyake vya uchochezi. Vikosi vyetu vitabaki katika hali ya tahadhari kamili na vitalinda kwa uamuzi mamlaka na usalama wa kitaifa, pamoja na amani na utulivu wa kikanda.