Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi: Wazayuni hawakutarajia nguvu hii ya uharibifu ya kombora la Irani

Kulingana na Shirika la Habari la AhlulBayt (a.s.) - Abna - Ayatullah Khamenei, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, asubuhi ya leo katika mkutano na mamia ya mabingwa wa michezo mbalimbali na washindi wa medali za Olimpiki za Sayansi za Dunia, aliwaita waheshimiwa hawa kuwa ni ishara ya ukuaji na udhihirisho wa nguvu ya kitaifa na kusisitiza: Mmethibitisha kwamba vijana wa Iran mpenzi waliojawa na matumaini, kama "ishara ya taifa," wana nguvu ya kusimama juu ya vilele na kuelekeza akili na macho ya ulimwengu kwenye nafasi angavu ya Iran.

Kiongozi Mkuu pia, akirejelea vitendo vya udhalimu na matamshi ya hivi karibuni ya kipuuzi ya Rais wa Marekani, alisema: Mtu huyu, kwa tabia chafu na uwongo mwingi kuhusu eneo, Iran na taifa la Iran, alijaribu kuwatia moyo Wazayuni na kujionyesha kuwa mwenye uwezo, lakini ikiwa ana uwezo, aende akawatulize mamilioni ya watu wanaopiga kelele dhidi yake katika majimbo yote ya Amerika.

Akielezea kuridhishwa kwake na uwepo wake katika kundi la vijana wenye nguvu ambao kwa bidii na juhudi na kushinda medali katika nyanja za michezo na sayansi, walilifurahisha taifa na kuwatia shauku vijana, alisema: Medali zenu zina faida maradufu juu ya medali za vipindi vingine vya wakati; kwa sababu zimepatikana katika hali ambayo adui katika "vita laini" anajaribu kulifanya taifa liwe na huzuni na lisijali au kukata tamaa juu ya uwezo wake, lakini kwa kudhihirisha uwezo na nguvu ya taifa, mmempa jibu thabiti zaidi kwenye uwanja wa vitendo.

Kiongozi Mkuu aliona baadhi ya majaribu kuhusu kukata tamaa kwa vijana wa nchi kuwa ni maneno yasiyochunguzwa na kusisitiza: Iran yetu mpenzi na vijana wake ni "ishara ya matumaini," na ukweli huu muhimu lazima ueleweke kwamba kijana wa Irani, kwa sharti la bidii na juhudi, ana uwezo na ustadi wa kufikia vilele; kama vile mmesimama juu ya vilele vya kimataifa vya michezo na sayansi.

Ayatullah Khamenei, akirejelea maendeleo ya haraka katika baadhi ya sekta baada ya Mapinduzi, aliongeza: Mfano mmoja ni jumla ya mafanikio yenu mwaka huu, ambayo labda hayajawahi kutokea katika historia ya michezo ya nchi.

Akisifu kupanda kwa vijana wenye vipaji vya nchi kwenye vilele vya sayansi duniani, alisema: Matendo yenu yanahesabiwa kwa taifa la Iran na kuelekeza macho kuelekea Iran.

Kiongozi Mkuu aliita "heshima kwa bendera, kusujudu na maombi ya wanariadha walioshinda" kuwa ishara ya taifa la Iran na kuongeza: Vijana wapenzi wa Olimpiki sasa ni nyota inayong'aa, lakini baada ya miaka kumi, kwa sharti la kuendelea na juhudi, watakuwa jua linalong'aa, na jukumu la maafisa katika eneo hili muhimu ni muhimu.

Ayatullah Khamenei aliona jukumu la vijana baada ya ushindi wa Mapinduzi kuwa ni mchakato endelevu na alisema: Katika vita vya miaka 8 vilivyowekwa, ilikuwa ni kizazi kipya ambacho, pamoja na upungufu mwingi na "mikono mitupu," kilionyesha ubunifu wa kijeshi kiasi kwamba Iran ilishinda dhidi ya adui aliye na vifaa vingi sana, ambaye alikuwa akiungwa mkono na kuidhinishwa kutoka kila upande.

Aliona uwanja wa vita vya maarifa kuwa ni eneo jingine la udhihirisho wa heshima ya vijana wa nchi na, akirejelea uwepo wa Iran katika nafasi kumi za kwanza za utafiti na sayansi duniani katika nyanja mbalimbali ikiwemo "nano," "laser," "nyuklia," "viwanda mbalimbali vya kijeshi" na "maendeleo ya matibabu," alisema: Siku chache tu zilizopita, nilisikia habari muhimu sana kwamba moja ya vituo vya utafiti vya nchi imefanikiwa kupata njia ya kutibu ugonjwa usioweza kutibika.

Ayatullah Khamenei, akumbusha juu ya shughuli za adui kuzuia maendeleo mbalimbali ya kisayansi ya Iran, alisema: Wachukiaji wa taifa la Iran pia wanajaribu "kwa kukana au kutozungumzia mafanikio fulani," "kuchanganya ukweli na uwongo," "kukuza baadhi ya kasoro" na "propaganda yenye malengo," kuonyesha nafasi ya Iran kuwa giza na yenye huzuni, lakini nyinyi, kwa kusimama juu ya vilele vya michezo na sayansi, mmeonyesha nafasi angavu ya nchi kwa kila mtu.

Aliona kupoteza imani katika uwezo kuwa ni njia nyingine ya adui ya kukatisha tamaa taifa na kizazi kipya na kusisitiza: Kinyume na shughuli hizi, vijana, wakitegemea nguvu isiyokwisha ya ujana, waongeze bidii na juhudi zao kwa ajili ya mafanikio, kuleta matumaini na udhihirisho wa nguvu za taifa.

Kiongozi Mkuu aliona kuwa ni muhimu kwa vijana kujitahidi kutumia vipaji vyao kwa taifa la Iran, na kuongeza: Huenda baadhi wanataka kuishi katika nchi nyingine, lakini watu hawa wanapaswa kuelewa kwamba katika nchi nyingine, hata waendelee kiasi gani, bado ni wageni; wakati Iran ni yenu na ya kizazi chenu na ni "ardhi na nyumba" yenu.

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Kiongozi Mkuu, akirejelea matamshi ya hivi karibuni ya kipuuzi ya Rais wa Marekani kuhusu eneo na Iran mpenzi, alisema: Rais wa Marekani, kwa kutembelea Palestina iliyokaliwa na kusema maneno mengi matupu pamoja na mizaha, alijaribu kuwapa matumaini na kuwainua moyo Wazayuni waliokata tamaa.

Aliona kofi la ajabu la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa utawala wa Kizayuni katika vita vya siku 12 kuwa ndio sababu ya kukata tamaa kwao na kuongeza: Wazayuni hawakutarajia kwamba kombora la Irani linaweza, kwa miale yake na moto, kupenya ndani ya vituo vyao nyeti na muhimu, kuharibu vituo hivi na kuvigeuza kuwa majivu.

Ayatullah Khamenei, akisisitiza kwamba Iran haikununua au kukodi makombora, bali ni "utengenezaji wa mikono na kitambulisho cha kijana wa Irani," alisema: Kijana wa Irani anapoingia uwanjani na kwa bidii na juhudi huandaa miundombinu ya kisayansi, ana uwezo wa kufanya matendo makubwa kama hayo.

Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu alisisitiza: Makombora haya yalikuwa yametayarishwa na vikosi vyetu vya kijeshi na viwanda vya kijeshi, na waliyatumia, na bado wanayo, na ikiwa ni lazima, watayatumia wakati mwingine.

Baada ya kufanya muhtasari wa sababu za matamshi ya kipuuzi ya Trump kwa namna ya maneno mepesi na tabia chafu kwa ajili ya kuwatia moyo Wazayuni, alizungumzia mambo machache kuhusu madai yake na alisema: Katika vita vya Gaza, Amerika bila shaka ni mshirika mkuu wa uhalifu wa utawala wa Kizayuni, kama vile Rais wa Marekani mwenyewe alikiri kwamba tulifanya kazi na utawala huu huko Gaza, ingawa hata kama asingelisema hivi, ilikuwa dhahiri kwa sababu vifaa na silaha zilizokuwa zikimwagwa juu ya vichwa vya watu wasio na ulinzi wa Gaza wakati wa vita hivi vilikuwa vya Amerika.

Ayatullah Khamenei aliona madai mengine ya Trump kuhusu vita vya Amerika dhidi ya ugaidi kuwa ni mfano mwingine wa maneno yake ya uwongo na kuongeza: Zaidi ya watoto na watoto wachanga 20,000 waliuawa shahidi katika vita vya Gaza. Walikuwa magaidi? Gaidi ni Amerika, ambayo inaanzisha ISIS na kuliachilia katika eneo, na leo inawashikilia baadhi ya watu wake katika eneo ililochukua kwa matumizi yake.

Aliona mauaji ya takriban watu 70,000 katika vita vya Gaza na vile vile kuuliwa shahidi kwa zaidi ya Wairani elfu moja katika vita vya siku 12 kuwa ni ushahidi wazi wa asili ya kigaidi ya Amerika na utawala wa Kizayuni na alibainisha: Wao, pamoja na kuua watu bila kujali, waliwaua wanasayansi wetu kama Tehranachi na Abbasi na walijivunia uhalifu huu, lakini wanapaswa kujua kwamba hawawezi kuua sayansi.

Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, akirejelea maneno ya Rais wa Marekani ambaye, akijivunia kulipua tasnia ya nyuklia ya Iran, alidai kuiharibu, aliongeza: Sawa, endeleeni kufikiri hivyo, lakini wewe ni nani hata kutoa masharti ya lazima na yasiyo ya lazima kuhusu ikiwa nchi ina tasnia ya nyuklia. Ina uhusiano gani na Amerika kwamba Iran ina uwezo wa nyuklia na tasnia au la. Uingiliaji huu ni mbaya, sio sahihi na ni wa udhalimu.

Akirejelea maandamano ya kitaifa na ya watu milioni 7 dhidi ya Trump katika majimbo na miji mbalimbali ya Amerika, alisema: Ikiwa una uwezo sana, badala ya kueneza uwongo, kuingilia kazi za nchi nyingine na vitendo kama vile kujenga vituo vya kijeshi ndani yao, watulize mamilioni haya ya watu na kuwarudisha nyumbani kwao.

Ayatullah Khamenei, akisisitiza kwamba gaidi na ishara halisi ya ugaidi ni Amerika, pia aliona madai ya Trump ya kuwa mtetezi wa watu wa Iran kuwa ni uwongo na kuongeza: Vikwazo vya sekondari vya Amerika, ambavyo nchi nyingi zinafuata kwa hofu, vinalenga taifa la Iran, kwa hivyo wewe ni adui wa taifa la Iran, sio rafiki yake.

Akirejelea taarifa ya Trump ya utayari wa kufanya biashara, alisema: Anasema mimi ni mtu wa biashara, wakati ikiwa biashara inaambatana na udhalimu na matokeo yake yanajulikana mapema, hiyo sio biashara, bali ni kulazimisha na udhalimu. Taifa la Iran halitakubali kulazimishwa.

Kiongozi Mkuu, akirejelea neno jingine la Trump kuhusu uwepo wa kifo na vita katika eneo la Asia Magharibi, au kama wanavyoliita Mashariki ya Kati, alibainisha: Vita mnavianzisha nyinyi. Amerika ni mtengenezaji wa vita na pamoja na ugaidi, inachochea vita. Vinginevyo, vituo hivi vyote vya kijeshi vya Amerika katika eneo vina lengo gani? Mnafanya nini hapa? Eneo hili lina uhusiano gani na nyinyi? Eneo ni la watu wa eneo lenyewe na vita na kifo katika eneo hili vinatokana na uwepo wa Amerika.

Mwishoni, Ayatullah Khamenei aliona misimamo ya Rais wa Marekani kuwa ni makosa na katika hali nyingi ni uwongo na kuonyesha udhalimu na kusisitiza: Ingawa udhalimu una athari kwa baadhi ya nchi, kwa msaada wa Mungu, hautawahi kuwa na athari kwa taifa la Iran.

Katika hafla hii, timu ya taifa ya watoto ya mchezo wa jadi wa Irani (Bastani) ilifanya harakati za mchezo huu, ambazo zilikutana na pongezi na sifa kutoka kwa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi.