Qassam Yatangaza Muda wa Kukabidhi Mwili wa Mfungwa Mwingine wa Kiisraeli

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu shirika la habari la Shihab, Vikosi vya Qassam vimetangaza muda wa kukabidhi mwili wa mfungwa mwingine wa Kiisraeli.

Vikosi vya Qassam, tawi la kijeshi la Harakati ya Kiislamu ya Muqawama (Hamas), vilitangaza: Katika mfumo wa makubaliano ya Kimbunga cha Al-Aqsa kwa ajili ya kubadilishana wafungwa, Brigedi za Shahidi Ezzeddin al-Qassam zitakabidhi mwili wa mmoja wa wafungwa wa utawala vamizi, ambao ulitolewa jana katika Ukanda wa Gaza, saa 8 jioni kwa saa za Gaza.

Inafaa kutajwa kwamba awamu ya kwanza ya makubaliano ya kubadilishana wafungwa na kusitisha mapigano kati ya Hamas na utawala wa Kizayuni ilianza kutekelezwa tarehe 10 Oktoba 2025.