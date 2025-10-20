Vyombo vya Habari vya Kizayuni: Makamu wa Rais wa Trump Atatembelea Gaza Kesho

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna likinukuu Al Jazeera, Channel 12 ya televisheni ya utawala wa Kizayuni ilitangaza kuwa ziara ya J.D. Vance, Makamu wa Rais wa Marekani, katika ardhi zinazokaliwa itaanza kesho na itadumu kwa saa 48.

Kituo hicho cha televisheni kiliongeza kuwa inatarajiwa kwamba Makamu wa Rais wa Marekani, wakati wa ziara yake, atatembelea kituo cha kibinadamu katika Ukanda wa Gaza na kukutana na familia za wafungwa wa Kizayuni.

Ziara hii inafanyika wakati J.D. Vance aliiambia shirika la habari la Reuters kwamba kwa sasa hakuna miundombinu salama ya kuhakikisha upokonyaji silaha wa Hamas.