Mufti wa Oman Aunga Mkono Kikamilifu Utayari wa Wayemeni Kukabiliana na Tel Aviv

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna, "Sheikh Ahmed bin Hamad Al-Khalili" kwenye ukurasa wake binafsi katika mtandao wa kijamii wa X, alimsifu vikali utayari wa Vikosi vya Silaha vya Yemen kukabiliana na kutoa pigo kali kwa Wazayuni ikiwa watavunja ahadi na kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano ya Gaza.

Aliandika: "Mtu ambaye hamshukuru kiumbe, hamshukuru Muumba" ("Man lam yashkuri-l-makhluq lam yashkuri-l-Khaliq"). Lazima nitoe shukrani na kuthamini kwangu kwa Wayemeni mashujaa ambao wanatambua kuvunjwa kwa ahadi na usaliti wa Wazayuni. Pamoja na shukrani na kuthamini kwa watu jasiri na mashujaa wa Yemen ambao waliwatishia Wazayuni kwamba ikiwa - baada ya makubaliano na watu wa Gaza - watafanya usaliti, ukiukaji wa mkataba na uvunjaji wa ahadi, wako tayari kikamilifu kukabiliana na kusimama dhidi yao. Mwenyezi Mungu awajaze kheri.

Mufti wa Oman alisisitiza: Wayemeni walitishia kwamba ikiwa Wazayuni watafanya makosa yoyote baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano ya Gaza, wako tayari kikamilifu kukabiliana na kuwakabili. Mwenyezi Mungu awajaze kheri na awasaidie.

Inafaa kutajwa kwamba Abdulwahed Abu Ras, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Yemen, alisisitiza kwamba ukiukaji wowote wa kusitisha mapigano huko Gaza utasababisha utawala wa Kizayuni kulipa bei kubwa na kupata hasara zaidi kuliko hapo awali.

Aliongeza: Tunafuatilia kwa karibu matukio ya Gaza. Kukwepa kwa Israeli kutekeleza ahadi zake kupitia ukiukaji wa kusitisha mapigano unaoendelea.

Abu Ras aliongeza: Msimamo wa Wayemeni wa kuunga mkono taifa la Palestina unaendelea. Makundi ya Muqawama ya Palestina hayako peke yao, na vita hivi ni vita vya kila mtu. Tunasimama pamoja na Muqawama wa Palestina.

Onyo hili la Yemen linakuja wakati utawala wa Kizayuni umeanza mashambulizi yake ya kinyama dhidi ya Ukanda wa Gaza licha ya tangazo rasmi la utekelezaji wa kusitisha mapigano.