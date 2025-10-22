Kuingilia kati kwa Marekani katika masuala ya ndani ya nchi kunahatarisha uhuru wao

Kulingana na shirika la habari la Abna, Hamidreza Haji Babaei, Naibu Spika wa Baraza la Ushauri la Kiislamu, alikutana na kuzungumza na Umberto Costa, Naibu Spika wa Seneti ya Brazil, kando ya Mkutano Mkuu wa 151 wa Umoja wa Mabunge wa Dunia (IPU), huko Geneva.

Naibu Spika wa Baraza la Ushauri la Kiislamu, akieleza kuwa wanafahamu mvutano uliotokana na utawala wa Trump katika eneo la ushuru kwa Brazil, alisema: Kuingilia kati katika masuala ya ndani ya nchi ni kitendo kingine tunachokishuhudia siku hizi kutoka kwa mataifa yanayodai demokrasia na kinahatarisha mamlaka, uhuru, na vyombo vya nchi huru kwa njia mbalimbali.

Haji Babaei aliendelea: Kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa bunge na kuboresha uhusiano wa pande mbili, tuko tayari kushirikiana na Brazil katika maeneo mbalimbali. Kuandaa mikutano mingi ya BRICS chini ya urais wa Brazil, hasa Bunge la Mabunge la BRICS, pia kumefanikiwa.

Naibu Spika wa Seneti ya Brazil anasisitiza kuboresha ushirikiano wa nchi hizo mbili kwa kukuza diplomasia ya bunge

Kulingana na ripoti hiyo, Umberto Costa, Naibu Spika wa Seneti ya Brazil, alisema katika mkutano huo: Kiwango cha ushirikiano kati ya Iran na Brazil kinapaswa kuboreshwa, na diplomasia ya bunge inasaidia katika jambo hili muhimu.

Ikumbukwe kwamba Mkutano Mkuu wa 151 wa Umoja wa Mabunge wa Dunia (IPU) wenye mada ya «Kuhifadhi kanuni za kibinadamu na kuunga mkono hatua za kibinadamu wakati wa migogoro na demokrasia inayojumuisha wote kwa ulimwengu endelevu» unafanyika huko Geneva, na ujumbe wa bunge wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ukiongozwa na Hamidreza Haji Babaei, Naibu Spika wa Baraza la Ushauri la Kiislamu, na kuambatana na Shamseddin Hosseini, Mjumbe wa Bodi ya Uongozi ya Kamati ya Kudumu ya Masuala ya Umoja wa Mataifa ya IPU na Mjumbe wa Halmashauri Kuu ya IPU ya Majlis, Hojjat-ul-Islam Aqatehrani, mwakilishi wa watu wa Tehran katika Majlis, Rahim Zare, mwakilishi wa Abadeh katika Majlis, Rahmatollah Norouzi, mwakilishi wa watu wa Aliabad Katoul katika Majlis, na Elham Azad, mwakilishi wa watu wa Na'in katika Majlis na Mjumbe wa Halmashauri Kuu ya IPU ya Baraza la Ushauri la Kiislamu, wanahudhuria mkutano huu.