Uvamizi wa Wanajeshi Wakoloni katika Ukingo wa Magharibi; Wapalestina watatu wajeruhiwa kaskazini mwa Quds

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Al Jazeera, wanajeshi wa utawala wa Kizayuni walivamia maeneo mbalimbali ya Ukingo wa Magharibi.

Vyanzo vya Palestina vilitangaza kuwa wanajeshi wa utawala wa Kizayuni walivamia maeneo ya mji wa Hebron, mashariki mwa Nablus, na pia Tubas huko Ukingo wa Magharibi.

Vyanzo hivi viliripoti kujeruhiwa kwa Wapalestina watatu katika mashambulizi ya utawala wa Kizayuni kwenye viunga vya kambi ya Qalandia kaskazini mwa Quds inayokaliwa.

Vyanzo hivyo pia vilielezea mapigano kati ya vijana wa Palestina na wavamizi kwenye lango la kambi hiyo.

Hii inakuja wakati Kituo cha Habari cha Palestina "Mu'ti" kimeripoti kwamba tangu Oktoba 7, 2023 hadi Oktoba 22, 2025 (30 Mehr), visa 5,834 vya uvamizi na mashambulizi na walowezi vimerikodiwa katika Ukingo wa Magharibi kote.

Kulingana na ripoti hii, katika mwezi huu wa sasa (Oktoba) pekee, visa 381 vya mashambulizi ya walowezi vimetokea, ambavyo ni pamoja na mashambulizi ya moja kwa moja ya kimwili, uharibifu wa mali, na uvamizi wa ardhi na mazao ya kilimo.

Kituo hicho pia kilitangaza kwamba tangu kuanza kwa kuongezeka kwa mashambulizi mnamo Oktoba 2023, Wapalestina 29 wameuawa kutokana na mashambulizi ya walowezi, na watu 159 wamepata majeraha tofauti.

Ripoti hiyo pia ilibainisha kurekodiwa kwa visa 693 vya kufyatua risasi na visa 692 vya kurusha mawe kuelekea raia wa Palestina na magari yao na walowezi.

Jana, Knesset ya utawala wa Kizayuni, katikati ya juhudi za kurejesha utulivu katika Ukanda wa Gaza, ilipitisha, katika usomaji wa awali, muswada wa kuunganisha Ukingo wa Magharibi.