Mazungumzo ya simu kati ya Araqchi na Mahdieh Esfandiari

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Seyed Abbas Araqchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, leo (Alhamisi, tarehe 1 Aban) alizungumza kwa simu na Mahdieh Esfandiari, raia wa Iran aliyekamatwa nchini Ufaransa na aliyeachiliwa kwa masharti usiku uliopita.

Waziri Araqchi aliweka matumaini yake kwa haraka ya kurudishwa kwa haraka zaidi kwa raia huyo wa Iran nchini.

Akiwa katika mazungumzo hayo ya simu, Araqchi alieleza furaha yake kwa kuachiliwa kwa Mahdieh Esfandiari na kusema: “Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Pia wewe ulisimama imara kwenye msimamo wako.”

Waziri wa Mambo ya Nje aliendelea kusema: “Insha’Allah tutakutana nawe hivi karibuni Iran, na hatua zingine zote zitatimizwa kabla ya kuondoka kwako kutoka huko.”

Mahdieh Esfandiari alisema: “Mwenyezi Mungu awabariki. Hata wakati nikiwa gerezani, nilikuwa nikimwombea Mungu kwa ajili ya wananchi wa Iran na askari wa Uislamu.”

Mahdieh Esfandiari, raia wa Iran, baada ya masiku 235 akiwa gerezani nchini Ufaransa kwa tuhuma za kusaidia wananchi wa Palestina, aliachiliwa kwa masharti na amri ya jaji wa Kifaransa usiku uliopita.