Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Serikali ya Kizayuni ya Israeli ilikaribisha katika mwezi Oktoba wafuasi kadhaa maarufu wa mitandao wenye mtazamo mkali wa kulia kutoka Uingereza na Marekani. Ziara hizi zilitekelezwa kwa unga mkono wa viongozi wa Kizayuni, zikihusisha kutembelea maeneo yaliyokaliwa yaliyohusika na mauaji ya kimbari ya Wapalestina wa Gaza, kukutana na viongozi wa kisiasa, na kuelewa simulizi za tishio la Hamas kwa Israel.

Miongoni mwa washiriki walioshuhudiwa ni:

1-Tommy Robinson, mtetezi wa Uislamu wa Uingereza na mwanzilishi wa English Defence League.

2-Valentina Gomez, mgombea wa Republican wa Marekani anayejulikana kwa kuchoma Qur’ani.

3-Alex Phillips na Liam Tafts, wanasiasa wa mitandao ya kulia.

Ziara ya Tommy Robinson, iliyoanza tarehe 15 Oktoba kwa siku 10, ilijumuisha kutembelea Knesset, maeneo yaliyokaliwa ya Ukanda wa Magharibi, Taasisi ya Jabotinsky, Holoqost Memorial Yad Vashem, na maeneo matakatifu ya Wakristo. Wazi ya wizara ya Diaspora, Amichai Chikli, iliwalipia gharama zote za ziara yake.

Katika ziara yake, Robinson alitembelea ukanda wa Gaza, kukutana na wanajeshi wa Jeshi la Israeli, na kupanga njia za ufafanuzi wa vyombo vya habari kuhusu makazi ya Kiyahudi yaliyochukuliwa.

Kwa upande wake, Valentina Gomez, aliyeanza ziara yake tarehe 18 Oktoba, alitembelea ukanda wa Gaza, kutoa hotuba katika Knesset, na kuahidi kupanua Ukanda wa Magharibi na eneo la Yehuda. Gharama zote za ziara yake zililipwa na viongozi wa Kizayuni.

Vyombo vya habari vya Kiebrania viliripoti kuwa lengo la ziara hizi ni kuimarisha simulizi za usalama za Israel na kukabiliana na kupungua kwa msaada kutoka kwa hadhira ya Magharibi. Israel katika mwaka 2025 iligawa takriban dola 900,000 kuvutia wafuasi wa mitandao ili kusambaza ujumbe wake kwa njia ya virusi na yenye ufanisi.

Ziara hizi zilisababisha utengenezaji wa maudhui makubwa kwenye mitandao ya kijamii, na kwa mchanganyiko wa msimamo wa kuipinga Uislamu, upinzani kwa uhamiaji, na sera ya “America First”, jaribio lilifanywa kuimarisha picha ya Israel kama ngome ya kupambana na “jihad ya kimataifa.”