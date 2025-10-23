Rubio: Hatua ya Israel ya Mamlaka ya Ukingo wa Magharibi Inatishia Amani ya Gaza

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, Shirika la Habari la Reuters, likimnukuu "Marco Rubio," Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, lilitangaza kuwa hatua za hivi karibuni za Knesset ya utawala wa Israel kuhusu kuunganishwa kwa Ukingo wa Magharibi na ardhi zinazokaliwa ni tishio kubwa kwa mchakato wa amani huko Gaza na makubaliano yake.

Aliongeza: "Hatua hizi zinaweza kuathiri sana mchakato wa amani na kuunda matatizo zaidi katika eneo hilo."

Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki pia imelaani vikali hatua hii ya Knesset ya utawala wa Israel.

Vile vile, Saudi Arabia ilijibu kupitishwa kwa awali kwa mpango huu kwa kulaani vikali.

Wakati huo huo, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, bila kutaja nchi maalum, alisisitiza kwamba baadhi ya nchi zilizo nje ya eneo la Mashariki ya Kati ziko tayari kushiriki kama sehemu ya kikosi cha kimataifa huko Gaza kusaidia katika kuhakikisha usalama na utulivu katika eneo hilo.