Mohammad Raad: Ufunguo wa Utulivu wa Lebanon Haupo Katika Kukubali Masharti ya Adui wa Israeli

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Al-Akhbar, Mohammad Raad, kiongozi wa kundi la "Uaminifu kwa Upinzani", alikataa katakata kuunganisha mchakato wa ujenzi mpya wa nchi na shinikizo lolote la nje, akisisitiza: "Wale wanaojaribu kufunga kinachojulikana kama njia ya visingizio vya adui, kwa kutoa udhuru na madai kwamba Upinzani ndio chanzo cha uvamizi wa aibu wa adui, wamekosea sana."

Katika hotuba yake kwenye hafla ya kuwakumbuka mashahidi wa mji wa Nabatieh, Mohammad Raad alifafanua: "Sababu halisi ya uvamizi wa adui ni tamaa yake na mradi wake wa upanuzi wa kuitawala Lebanon. Wale wanaotaka Upinzani usimpe adui udhuru, ama hawajui asili ya uvamizi, au wamefanya makosa kwa kutegemea msaada wa marafiki wa kimataifa kuilinda Lebanon baada ya maelewano na kutoa makubaliano."

Mbunge huyo wa Lebanon alisema: "Ufunguo wa usalama na utulivu wa Lebanon haupo katika kukubali masharti ya adui, bali katika kumlazimisha kutekeleza ahadi zake na kukomesha uvamizi wake kivitendo."

Alisisitiza juu ya umuhimu wa kuimarisha mshikamano wa kitaifa ili kukabiliana na tamaa za utawala wa Kizayuni na kuepuka sera zinazodhoofisha ngome ya ndani.

Mohammad Raad alisema: "Ni kwa maslahi ya nchi kwamba ujenzi mpya wa nyumba, masuala ya raia, na shinikizo lolote la nje visiunganishwe."

Alisisitiza kupinga kucheleweshwa kwa aina yoyote kwa uchaguzi wa Bunge la Lebanon kama hitaji na haki ya kisheria, na alisema: "Maslahi ya adui ni kuchelewesha uchaguzi kwa sababu ambazo hazifichwi."

Mbunge huyo wa kundi la Upinzani alifafanua: "Adui anataka kuikalia nchi na kupanda mbegu za kukata tamaa katika mioyo ya watu waheshimiwa kwa kulenga na kuharibu nyumba, masoko, na alama na ishara za miji, lakini hatofanikiwa kamwe katika njia hii kwa sababu Lebanon ina vifaa vya mlingano wa Taifa, Jeshi, na Upinzani, na tutaendelea kuwa nchi ya uhuru, heshima, na ushindi."