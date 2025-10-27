Mwitikio wa Venezuela kwa Zoezi la Kijeshi la "Trinidad na Tobago" katika Karibea

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Al Mayadeen, Wizara ya Mambo ya Nje ya Venezuela ilikemea zoezi la "Trinidad na Tobago" ambalo lilifanyika kwa uratibu na Kamandi ya Kusini ya Marekani katika Karibea.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Venezuela ilitaja hatua hiyo kama uchochezi wa uhasama dhidi ya nchi hiyo na tishio kubwa kwa amani katika eneo la Karibea.

Wizara hiyo iliongeza: "Serikali ya Trinidad na Tobago imeacha mamlaka ya nchi yake ili kutumika kama koloni la kijeshi linalotii maslahi ya Marekani."

Wizara ya Mambo ya Nje ya Venezuela ilitangaza zaidi kwamba zoezi la Trinidad na Tobago si zoezi la kujihami, bali ni uvamizi wa kijeshi unaolenga kuifanya Karibea kuwa eneo la vurugu.

Wizara hiyo ilisisitiza kuwa Venezuela haitakubali tishio kutoka kwa serikali yoyote inayotii Marekani.