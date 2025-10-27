Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Scott Bassett, Waziri wa Hazina wa Marekani, Jumapili ya leo, katika mahojiano na kituo cha televisheni cha CBS, alirudia tena misimamo yake ya kirusi.

Waziri wa Hazina wa Marekani alidai kuhusu hili: "Vikwazo dhidi ya Urusi ni kampeni ya shinikizo la juu kabisa ambayo itafanikiwa, na tunaweza kupunguza mapato ya Moscow kutokana na mafuta kwa kiasi kikubwa. ... Ukizingatia kila msimamo wa Moscow, inaonekana kwamba wanatumia suala hili [kama kisingizio], tumelinda uchumi dhidi ya [virusi] hivi. Kweli, hawajalinda uchumi. Mapato yao ya mafuta yamepungua kwa asilimia 20 ikilinganishwa na mwaka jana."

Scott Bassett alidai: "Nadhani suala hili linaweza kupunguza mapato ya Moscow kwa asilimia nyingine 20 au 30!"