Korea Kusini: Mazungumzo ya Biashara na Marekani Bado ni Hatarishi

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Reuters, Rais wa Korea Kusini, "Lee Jae-myung," alisema kuwa mazungumzo ya biashara ya nchi hiyo na Marekani bado ni hatarishi. Rais wa Marekani, Donald Trump, alitangaza Jumamosi kwamba makubaliano ya biashara na Korea Kusini "yamekaribia kukamilika."



Hii inakuja wakati mapema mwezi Agosti mwaka huu, Rais wa Marekani aliandika katika ujumbe kwenye mitandao yake ya kijamii ya Truth Social: "Nina furaha kutangaza kwamba Marekani imekubaliana makubaliano kamili na ya kina ya biashara na Jamhuri ya Korea." Trump alidai kwamba chini ya makubaliano hayo, Korea Kusini ingewekeza dola bilioni 350 katika miradi inayotakiwa na Trump nchini Marekani na kununua gesi asilia iliyoyeyushwa na bidhaa nyingine za nishati zenye thamani ya dola bilioni 100 kutoka nchini mwake.

