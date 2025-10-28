Baghaei: Kukiuka Amani ya Kudumu huko Gaza na Lebanon Kunazidisha Jukumu la Nchi Zenye Dhamana

Kulingana na ripoti ya mwandishi wa habari wa ABNA, Ismail Baghaei katika mkutano na waandishi wa habari, huku akipongeza kuzaliwa kwa Hadhrat Zeinab (SA) na Siku ya Wauguzi, alisema: Wiki hii ni wiki ya Ulinzi Usio wa Kijeshi, na sisi katika Wizara ya Mambo ya Nje tunachukulia suala hili kwa umakini katika mwelekeo wa kulinda maslahi ya kitaifa.

Aliendelea: Wizara ya Mambo ya Nje, katika mfumo wa kusaidia kufanikisha malengo ya diplomasia ya kiuchumi, ilifanya mkutano wa pili wa diplomasia ya mkoa huko Mashhad kwa kuhudhuria wawakilishi wa mashirika ya kiuchumi na mabalozi wetu katika nchi jirani.

Alisema: Katika ngazi ya kikanda, tunakabiliwa na suala la Palestina. Ikiwa hapo awali tulikuwa tunazungumzia kuhusu kuendelea kwa mauaji ya kimbari, siku hizi tunazungumzia kuhusu kukiuka amani ya kudumu ambayo ilipaswa kuzuia mauaji zaidi ya Wapalestina na kufikisha misaada ya kibinadamu Gaza.

Msemaji wa mfumo wa diplomasia aliongeza: Kukiuka amani ya kudumu huko Gaza na Lebanon kunazidisha jukumu la nchi zenye dhamana.

Alibainisha: Leo, mkutano wa Mawaziri wa Mambo ya Ndani wa nchi za ECO unaendelea huko Tehran.

Kuhusu kuachiliwa kwa Mahdieh Esfandiari, alisema: Kuachiliwa huko kuna chini ya uangalizi, na kwa sasa amewekwa katika mahali nje ya gereza, na tunasubiri kikao kijacho cha mahakama. Tunaamini kwamba alikamatwa bila sababu yoyote inayofaa. Ubalozi wetu ulifuatilia suala hilo tangu mwanzo. Balozi mwenyewe alifuatilia kikamilifu na alikutana naye. Tunaendelea na shughuli zetu kwa ajili ya kuachiliwa kwake kamili ili hukumu ya masharti ibadilishwe kuwa hukumu ya mwisho.

Msemaji wa mfumo wa diplomasia, akizungumzia vitisho vya hivi karibuni vya Ikulu ya White House dhidi ya Venezuela, alisisitiza: Suala hili linasababisha wasiwasi kwa jamii nzima ya kimataifa. Kanuni muhimu zaidi ya sheria ya kimataifa ni marufuku ya kutishia au kutumia nguvu. Kanuni hizi zinakiukwa katika sehemu mbalimbali za dunia. Maendeleo haya ni tishio dhidi ya amani na usalama wa kimataifa. Suala la ulanguzi wa dawa za kulevya limetajwa kama shinikizo kwa nchi huru. Tunachukulia maendeleo haya kama hatua hatari dhidi ya amani na utulivu; kwa hiyo, hapa jukumu la Umoja wa Mataifa linaonekana wazi.

Kuhusu safari ya Gharibabadi kwenda Afghanistan, alisema: Safari yake ni kwa ajili ya kushughulikia masuala kadhaa ambayo yamekuwa ajenda ya kudumu ya Iran na Afghanistan, ikiwa ni pamoja na usalama wa mipaka, haki ya maji na masuala ya kimahakama. Mazungumzo mazuri yalifanyika kuhusu kurejesha wahalifu.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje kuhusu safari ya mjumbe maalum wa Urusi nchini Syria kwenda Tehran alisema: Utulivu wa Syria kama nchi muhimu katika eneo ni muhimu kwa nchi zote za eneo, ikiwa ni pamoja na Iran. Ni kawaida kwamba tunafanya mashauriano na nchi ambazo zinafanya kazi katika suala hili.

Msingi wa ushirikiano na Wakala ni azimio la Bunge; usalama endelevu ni hitaji la maendeleo endelevu

Kuhusu madai ya Grossi kuhusu mazungumzo ya siri, alisema: Msingi wa ushirikiano na mwingiliano na Wakala ni sheria iliyopitishwa na Bunge. Sisi bado ni wanachama wa Mkataba wa Kuzuia Silaha za Nyuklia na tunaendeleza mwingiliano kwa kuzingatia azimio la Bunge. Baadhi ya ushirikiano wetu na Wakala ni ushirikiano wa kawaida, kama vile kubadilisha mafuta ya mtambo wa nyuklia wa Bushehr. Msingi wa ushirikiano wetu katika hali ya sasa ni sheria ya Bunge kwa kushirikiana na Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa.

Baghaei alisema kuhusu mkutano wa mawaziri wa nchi za ECO: Mkutano huu unafanyika baada ya mapumziko marefu; mkutano uliopita ulifanyika mwaka 2010. Lengo la mkutano huu ni ajenda ya nchi wanachama wa ECO kuhusu usalama wa mipaka ya pamoja; tunaamini kwamba usalama endelevu ni hitaji la maendeleo endelevu; Afghanistan pia inahudhuria mkutano huu; Iraq na Oman pia wanahudhuria mkutano huu.

Kuhusu barua ya Iran, Urusi na China kwa Mkurugenzi Mkuu wa Wakala na kauli za Grossi kuhusu mazungumzo ya siri, alisema: Sikusikia usemi huu kutoka kwa Grossi. Msingi wa ushirikiano na Wakala ni azimio la Bunge.

Msemaji wa mfumo wa diplomasia kuhusu Katibu Mkuu ajaye wa Umoja wa Mataifa alisema: Uchaguzi wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa unategemea sheria zilizotolewa katika Mkataba wa Umoja wa Mataifa; uchaguzi huu lazima ufanyike katika mchakato, na mgombea aliyependekezwa lazima athibitishwe katika Baraza na Mkutano Mkuu. Kulingana na mazoezi ya miongo kadhaa iliyopita, Makatibu Wakuu walichaguliwa kulingana na mzunguko wa kijiografia; mtazamo wa pamoja wa Umoja wa Mataifa pia ni kwamba mazoezi yaliyopo yanapaswa kuendelea ili kufikia usawa katika uchaguzi.

Kuhusu Azimio la Umoja wa Mataifa 1972 kuhusu kanuni ya China Moja, alisema: Msimamo wetu uko wazi; tumekuwa tukisisitiza juu ya uadilifu wa eneo na heshima kwa kanuni ya China Moja katika mawasiliano na Umoja wa Mataifa na pia katika misimamo ya maneno. Hakika tutaendeleza sera hii.