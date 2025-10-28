Wito wa Biden kwa Watu wa Marekani Kusimama Dhidi ya Trump

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Associated Press, Joe Biden, wakati wa mkutano katika Taasisi ya Edward Kennedy, alirejelea muhula wa urais wa Donald Trump kama "siku za giza" na akawataka Wamarekani wasisalimu amri kwa mashambulizi dhidi ya uhuru wa kujieleza na majaribio ya kuongeza mamlaka ya rais.

Akieleza kuwa Marekani inahitaji Kongresi inayofanya kazi, mahakama huru, na rais mwenye mamlaka machache, aliongeza: "Kutokana na kufungwa kwa muda mrefu zaidi kwa serikali ya shirikisho, Trump anatumia hali hii kutumia mamlaka zaidi."

Biden, akitaja maandamano ya wafanyakazi wa serikali ya shirikisho na wasomi na wasanii wote waliosimama dhidi ya vitisho vya utawala wa Trump, alisema: "Watangazaji wa vipindi vya usiku wanaendelea kuangaza nuru ya uhuru wa kujieleza, ingawa taaluma yao iko hatarini."

Afisa huyu wa zamani wa Marekani pia aliwashukuru maafisa waliochaguliwa wa Republican ambao walipiga kura dhidi au walipinga sera za utawala wa Trump, na kuongeza: "Hadithi ya Marekani si hadithi ya kifalme, na katika miaka 250 iliyopita, imekuwa daima mahali pa migogoro kati ya hatari na fursa."

Mwishoni mwa hotuba yake, aliwaomba watu wa Marekani kusimama dhidi ya utawala wa Trump.